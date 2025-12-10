Todo listo para que Warriors rompa el mercado y firme al hombre grande que necesitan Curry y Butler 

La fecha límite de intercambios (15:00 ET del jueves 5 de febrero de 2026) se empieza a asomar en el horizonte y los Warriors tendrían la oportunidad perfecta de firmar al hombre grande que necesitan Stephen Curry y Jimmy Butler. ¡Ya hay un fuerte rumor instalado en la NBA!

Un día ganan y al otro pierden. Golden State Warriors mantiene una irregularidad que no lo ha dejado llegar a los primeros puestos de la Conferencia Oeste y una de las grandes razones es que sigue sin encontrar un pívot que marque diferencia.

Con Al Horford jugando tan solo 13 de los primeros 25 partidos de los Warriors en la temporada NBA 2025-26 por lesiones y manejo de cargas, se reveló el hombre grande que despierta el interés de los Warriors para hacer un gran intercambio en la liga.

El pívot que buscaría Warriors para reforzar el equipo de Curry y Butler

“Se espera que los Warriors, que estarán buscando una mejora en la posición de centro durante la temporada de cambios, muestren interés en Nic Claxton. Los Nets están nuevamente abiertos a traspasar a Claxton, quien tiene contrato hasta 2027-28. Un intercambio de Jonathan Kuminga por Claxton estaría sobre la mesa”, publicó el periodista Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’.

Los números de Nic Claxton que interesan a Golden State Warriors

Con siete años en la NBA, Nic Claxton es un pívot de 26 años que lleva siete temporadas con Brooklyn Nets promediando por juego 10.6 puntos y 7.7 rebotes. En la campaña 2025-26, Claxton lleva un promedio por partido de 13.6 unidades y 7.7 tableros. ¿Se convertirá en nuevo compañero de Stephen Curry y Jimmy Butler? Eso se sabrá antes de las 15:00 ET del jueves 5 de febrero de 2026.

