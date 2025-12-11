Es tendencia:
La pregunta que LeBron no quiso responder tras la dura eliminación de los Lakers en la Copa NBA

El Rey se presentó ante los medios luego de una inesperada caída, pero se encargó de dejar bien clara su postura respecto a un tema central.

Por Lucas Lescano

LeBron James se mostró decepcionado tras una dura derrota de Lakers.
Este miércoles Los Angeles Lakers sufrieron una dura derrota ante San Antonio Spurs que los dejó fuera de la NBA Cup. Los californianos terminaron cayendo de dura manera por 132-119 y se despidieron de una de las nuevas competencias que implementó la liga, lo que generó un claro malestar en LeBron James que ante los medios eligió esquivar una pregunta que lo hizo sentir incómodo.

LeBron no quiere pensar en Playoffs

Debido al nivel que mostró Lakers dentro de la duela en un partido clave, a LeBron le consultaron por lo que observa del equipo de cara a la parte más importante del año, que son los Playoffs que iniciarán el año próximo. En ese sentido, el Rey fue muy claro con su respuesta al asegurar que no es tiempo de pensar en esas cosas, ya que aún queda mucho por trabajo por hacer.

No puedo ni pensar en lo que podemos hacer en los playoffs de diciembre. Hablar del daño que podemos causar en la postemporada de diciembre no es apropiado para los dioses del baloncesto”, reflexionó LeBron.

Tweet placeholder
En el partido ante Spurs, LeBron culminó su plantilla personal con 19 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 35 minutos. Se tratan de números buenos para su cuenta propia, pero lo cierto es que la defensiva de Lakers no funcionó para nada bien y San Antonio se lució para dejar expuesto a un equipo que luce bien en el costado ofensivo, pero no tanto en el que muchas veces importa más.

Aunque Lakers tiene un roster muy amplio, que cuenta con una interesante profundidad y que además presenta figuras de primer nivel, lo cierto es que, por alguna razón, los aficionados no terminan de estar del todo confiados de cara a lo que viene. Los Playoffs son la gran obsesión de Los Angeles, por lo que LeBron sabe muy bien que no es momento de decir nada que pueda atentar contra la salud del equipo en los primeros meses de temporada.

Lo único bueno de la eliminación de Lakers: La jugada imposible que LeBron James hizo en 5.6 segundos

En síntesis

  • Los Angeles Lakers perdieron por 132-119 ante San Antonio Spurs y quedaron fuera de la NBA Cup.
  • LeBron James no quiso hablar de los Playoffs tras la derrota, calificándolo de inapropiado.
  • En el partido, LeBron James registró 19 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 35 minutos.
