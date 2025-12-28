Los Ángeles Lakers están pasando por un complicado presente en la NBA, luego de tres derrotas consecutivas que dejaron una imagen preocupante del equipo. El rendimiento colectivo estuvo lejos de lo esperado y encendió las alarmas dentro de la franquicia angelina en pleno desarrollo de la temporada.

Durante el partido de Navidad, los Lakers sufrieron una durísima derrota ante Houston Rockets, en un encuentro donde el nivel mostrado fue para el olvido. El equipo nunca encontró ritmo, cometió muchos errores y dejó sensaciones muy negativas tanto en defensa como en ofensiva.

Tras ese encuentro, el entrenador JJ Redick se mostró visiblemente molesto por el rendimiento en los últimos partidos que disputaron los Lakers. El técnico no ocultó su enojo y dejó en claro que el equipo no está funcionando como debería dentro de la cancha.

En ese contexto, Redick habló puntualmente de LeBron James y dejó una declaración que desató la polémica: “Desde que recuperamos a Bron, no hemos estado tan organizados ofensivamente; hay demasiadas posesiones aleatorias. Se trata de tres cosas: claridad defensiva, claridad de rol y organización ofensiva”.

Redick ya había disparado contra todos sus jugadores

Además, el entrenador fue todavía más duro y apuntó contra todo el plantel tras la derrota: “Fuimos un equipo de baloncesto terrible esta noche. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales. La reunión del sábado va a ser incómoda. No voy a dirigir otros 53 partidos como este”, expresó Redick sin filtros.

Ahora, Los Ángeles Lakers buscarán recuperarse este domingo frente a Sacramento Kings, con la intención de conseguir una victoria que les permita salir del mal momento que están atravesando actualmente y empezar a cambiar la imagen tras una semana muy complicada.

