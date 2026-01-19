Mientras LeBron James gana 128,7 millones en 2026, el dinero que percibe Stephen Curry

Más allá de que ya están en la etapa final de sus carreras y que su nivel no es el mismo que hace algunos años, tanto LeBron James como Stephen Curry siguen siendo piezas clave de sus equipos en la NBA. LeBron, con 41 años, continúa siendo una de las grandes figuras de Los Ángeles Lakers, mientras que Curry mantiene un nivel sobresaliente con los Golden State Warriors.

Gracias al rendimiento que han mostrado a lo largo de los años, ambos se han consolidado como dos de los deportistas mejor pagados de la competición. Su experiencia y liderazgo dentro de la cancha siguen siendo fundamentales para sus equipos, y su influencia va más allá de lo deportivo.

Según el informe de Finanzas Argy, LeBron es actualmente el quinto deportista que más dinero gana en el mundo, percibiendo 128,7 millones de dólares. Solo se encuentra detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez, Lionel Messi y Juan Soto.

Por su parte, Stephen Curry también se ubica en el TOP 10 mundial, ocupando el séptimo lugar con 105,4 millones de dólares. Aunque su cifra es menor que la de LeBron, sigue siendo una cantidad enorme y lo confirma como uno de los mejores pagos del baloncesto profesional.

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2026

Cristiano Ronaldo: 260 millones de dólares Canelo Álvarez: 137 millones de dólares Lionel Messi: 130 millones de dólares Juan Soto: 129,2 millones de dólares LeBron James: 128,7 millones de dólares Karim Benzema: 115 millones de dólares Stephen Curry: 105,4 millones de dólares Shohei Ohtani: 102,5 millones de dólares Kevin Durant: 100,8 millones de dólares Jon Rahm: 100,7 millones de dólares

Estos números demuestran cómo la élite deportiva mundial sigue siendo altamente lucrativa, y cómo figuras como LeBron y Curry mantienen su estatus tanto dentro como fuera de las canchas, a pesar de estar cerca del final de sus carreras. Lo mismo pasa con dos gigantes del futbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

