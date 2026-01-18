Los Angeles Lakers en crisis: ¿Se adelanta el retiro de LeBron James?

Cuando Los Angeles Lakers firmaron a Luka Doncic y otras estrellas capaces de darle a los californianos la profundidad que buscaban hace tiempo en la plantilla, se esperaba que el equipo fuera capaz de pelear por cosas grandes y de manera regular en la NBA. Entrando en la última parte de la segunda mitad de la temporada, las sensaciones no son nada positivas y la preocupación gana un lugar preponderante en la historia.

Publicidad

Publicidad

Cinco derrotas en seis partidos para Lakers complicaron el futuro

Si se revisa el récord de Lakers se puede observar que se ubican en sexto puesto de la Conferencia Oeste con números de 24-16, dejando a las claras que se trata de un equipo estándar. Sin embargo, a la hora de hilar fino se puede observar que cinco de esas 14 derrotas llegaron en los últimos seis encuentros para acentuar una crisis que parecía inevitable.

El nivel de Lakers es muy cuestionado, sobre todo en el aspecto defensivo. Luka Doncic es muy cuestionado por lo que aporta a la hora de no tener el balón, mientras que los 41 años de LeBron James no pasan desapercibidos, por lo que se exponen falencias en un sistema que no puede detener el ritmo intenso que eligen la mayoría de los equipos para afrontar los encuentros.

Tras la caída de este domingo ante Portland Trail Blazers surgieron múltiples preguntas. ¿Todavía están a tiempo los Lakers de modificar el rumbo del barco o van destinados a estrellarse? ¿A este paso es inevitable el retiro de LeBron en la actual temporada? ¿Era JJ Redick el encargado más preparado para el presente de Los Angeles?

Publicidad

Publicidad

Todas estas preguntas se responderán en apenas unas semanas, cuando el equipo se vea en la obligación de dar un paso adelante para no complicar las aspiraciones de ingresar directo a la postemporada o si se desperdiciarán lo construido hasta el momento para regresar temprano a casa con la certeza de que uno de los mejores de la historia jamás volverá a jugar para ellos.

Caídas ante equipos como Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings o los mencionados Blazers exponen la debilidad de un equipo que no sortea obstáculos que a priori son accesibles. La derrota ante San Antonio Spurs puede ingresar en los planes, mientras que la única victoria obtenida ante Atlanta Hawks sirvió para exponer soluciones esporádicas y poco constantes. Mucho por resolver…

En síntesis

Los Angeles Lakers marchan sextos en el Oeste con un récord de 24-16 .

marchan en el Oeste con un récord de . El equipo sufrió cinco derrotas en los últimos seis partidos de la temporada.

en los últimos de la temporada. Se cuestiona la defensa de Luka Doncic y la edad de LeBron James.

Publicidad