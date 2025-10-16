Un exjugador de la NBA protagonizó un polémico episodio en Italia que finalizó con él y su esposa arrestados. Se trata de Luca Vildoza, base argentino de 30 años con pasado en New York Knicks y Milwaukee Bucks. Actualmente, el jugador sudamericano se desempeña en el Virtus de Bolonia, ciudad en la que sucedió el altercado.

Publicidad

Publicidad

Todo ocurrió luego del partido de la victoria de Virtus por 77-73 sobre Mónaco por la Euroliga. Según la prensa local, Vildoza insultó al personal médico de una ambulancia que se detuvo sobre la calle Via Calori. Sin embargo, eso no quedó allí: ya en la calle Viale Silvani, Luca habría obstaculizado intencionalmente a la ambulancia con maniobras anormales.

ver también Los 5 mejores jugadores de la historia de la NBA según Allen Iverson: “Nunca había visto nada igual”

Fue entonces cuando los médicos se bajaron del vehículo y el incidente pasó a mayores. Siempre según la información de la prensa local, Vildoza habría agredido a uno de los paramédicos; mientras que su esposa -Milica- también habría hecho lo propio con un personal femenino. Una patrulla que pasaba por la zona dio aviso de la situación y más adelante la policía trasladó al jugador y a su pareja la comisaría, donde fueron imputaron cargos por agresión luego de interrogarlos.

Luca Vildoza en el media day de la NBA (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El paso de Luca Vildoza por la NBA

Luca Vildoza tuvo un paso breve y sin continuidad por la NBA. En mayo de 2021 firmó con los New York Knicks procedente del Baskonia, pero no llegó a debutar oficialmente debido a una lesión en el pie y fue liberado antes del inicio de la temporada. Más tarde, en abril de 2022, se incorporó a los Milwaukee Bucks, con quienes disputó apenas siete partidos en los playoffs. Tras esa experiencia, regresó al baloncesto europeo.

Todos los clubes en los que jugó Luca Vildoza: