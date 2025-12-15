Mientras Curry superó un récord de Michael Jordan, LeBron fue acusado de ser ayudado por los árbitros

Una vez más, fueron los grandes protagonistas de una jornada NBA en la temporada 2025-26. Mientras que Stephen Curry superaba un récord del mismísimo Michael Jordan, LeBron James fue acusado de ser ayudado por los árbitros.

¡A los hechos! Golden State Warriors sigue con la irregularidad como tendencia en la NBA 2025-26 y perdió contra Portland Trail Blazers en un juego en el que Stephen Curry no solo anotó 48 puntos y 12 triples, ‘El Chef’ dejó a Jordan en la segunda posición de un épico récord.

LeBron James no se quedó atrás y fue clave con 26 puntos para la victoria de Los Angeles Lakers ante Phoenix Suns por 116 a 114. Sin embargo, la actuación de ‘El Rey’ tuvo un asterisco al ser acusado de ser favorecido por los árbitros tras un duro cruce con Dillon Brooks.

Actualidad NBA: Curry superó un récord de Jordan y LeBron fue acusado de ser ayudado

Curry y LeBron fueron protagonistas en la jornada NBA del 14 de diciembre. (Foto: Getty Images)

Stephen Curry llegó a 45 partidos con al menos 40 puntos desde que cumplió 30 años y se convirtió en el jugador con más juegos teniendo esta estadística. Michael Jordan quedó con 44 actuaciones de esta forma. Por su parte, LeBron James fue acusado en X que los árbitros lo ayudaron por no expulsarlo en la victoria de Lakers ante Suns a pesar de que agarró fuertemente por el brazo a un árbitro. Le terminaron cobrando una falta técnica.

Acusación a LeBron James. (Foto: X / @HaterReport)

Esto dijo Stephen Curry sobre superar un récord de Michael Jordan

“Un reconocimiento y una longevidad increíbles. Obviamente, me gustaría celebrarlo con una victoria, pero siempre que se hace algo con ciertos nombres en esta liga, históricamente, eso definitivamente significa algo“, dijo Curry sobre el récord que le quitó a una leyenda de Chicago Bulls como lo es Michael Jordan.

En síntesis