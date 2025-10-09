Los 5 mejores jugadores de la historia de la NBA según Allen Iverson: “Nunca había visto nada igual”

Los 79 años de historia de la NBA tiene miles de jugadores que han brillado en las duelas, pero solo cinco de ellos tuvieron el privilegio de hacer parte de una polémica elección de una leyenda de la talla de Allen Iverson.

¿LeBron James fue el primero? Iverson jugó 14 años en la NBA, fue once veces All-Star, llegó a anotar 48 puntos en un juego de Finales y aunque no ganó títulos, es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Una experiencia más que comprobada para hablar de los mejores de todos los tiempos.

En 2019, Iverson ya había encendido el debate al elegir a Michael Jordan como el mejor jugador de la historia de la NBA (GOAT) diciendo que “es mi chico. Así que nunca habrá nadie en mi lista aparte de Mike. Pero LeBron es todo lo que buscas en un jugador de baloncesto. Es un paquete completo. Es un regalo de Dios para el mundo del baloncesto”. Ahora… ¿Cambió de parecer?

El Top-5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA, según Allen Iverson

Allen Iverson jugó 14 años en la NBA. (Foto: Getty Images)

Allen Iverson le concedió una entrevista al canal CBS y cuando le preguntaron por los cinco mejores jugadores de la historia de la NBA dijo: “Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry y Shaquille O’Neal”. Luego, lo cuestionaron sobre el por qué incluyó a la estrella de Golden State Warriors y la respuesta fue contundente: “Nunca había visto nada igual en mi vida”.

¿Quién tiene más títulos entre los cinco jugadores que eligió Allen Iverson?

En el Top-5 que eligió Iverson, Curry, LeBron y Shaq O’Neal son los que menos títulos tienen con cuatro cada uno. Luego, sigue Kobe Bryant con los cinco campeonatos que ganó en Los Angeles Lakers, y el jugador que más títulos tiene de esta elección es Michael Jordan con seis campeonatos en Chicago Bulls.

