Los Lakers terminaron sufriendo más de lo esperado contra Phoenix Suns en la jornada NBA del 14 de diciembre y uno de los motivos fue una decisión que tomó LeBron James. JJ Redick, coach del equipo de Los Ángeles, habló sobre el tema con las palabras que ‘El Rey’ no quería escuchar.

Con el marcador 113 a 111 a favor de Los Angeles Lakers, Dillon Brooks sorprendió a toda la NBA y metió un triplazo que puso a Phoenix Suns arriba en el marcador por un punto y con tan solo 12 segundos por jugar en el último cuarto. Pero la alegría no duró mucho para Phoenix.

Brooks se puso de pie al sentir un contacto de LeBron James, reclamó falta y al no tener el aval de los árbitros fue a encarar a la estrella de los Lakers. Se revisó lo sucedido y al considerar un acto hostil por parte del alero de Phoenix Suns, la sanción fue una falta técnica, la expulsión de Dillon y un tiro libre para el equipo californiano.

Ahora, era el momento de la polémica al interior de los Lakers. LeBron James tomó la decisión de ejecutar el tiro libre que le habían dado al equipo, lo falló, y a pesar de que después anotó otros dos tiros libres clave para la victoria 116 a 114, recibió un baldazo de agua fría con las palabras del coach JJ Reddick que no quería escuchar.

El mensaje de JJ Redick que LeBron James no quería escuchar en Lakers

Redick habló del tiro libre que LeBron no debía lanzar en Lakers. (Foto: Getty Images)

“Los chicos estaban en la cancha. Luka y yo hablamos. Pensé que Luka iba a tirar. Regresé. LeBron estaba en la línea de tiros libres. Tiró. No sé cómo fue la conversación en la cancha. Hicimos esto el año pasado. A principios de la temporada, decidimos quién iba a tirar las técnicas, y cada equipo es diferente. A veces son superestrellas, a veces son los mejores tiradores de tiros libres, a veces es alguien que quizás necesita ver el balón entrar en la canasta. Todo depende de la situación. Pero Luka debería haber tirado eso”, dijo el entrenador de Los Angeles Lakers sobre el polémico tiro libre de James.

Esto dijo LeBron sobre el polémico tiro libre que no debía lanzar

“Mierda, acabo de llegar a la línea de tiros libres. ¿Por qué no lo haría? Me habría parecido bien que Luka también lo lanzara. Ambos hemos estado en situaciones de presión. Por desgracia, fallé, pero lo compensé”, reveló LeBron James sobre el polémico tiro libre que no debía lanzar en la victoria de Lakers contra Phoenix Suns del 14 de diciembre.

