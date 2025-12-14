Es tendencia:
Sigue EN VIVO Toluca vs. Tigres: minuto a minuto de la vuelta de la final del Apertura 2025

Los Escarlatas y los Auriazules se enfrentan por la segunda definición de la Primera División de México y se conocerá al campeón.

Por Agustín Zabaleta

Toluca y Tigres UANL se miden por la segunda Final del Apertura 2025
© Getty ImagesToluca y Tigres UANL se miden por la segunda Final del Apertura 2025

En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXToluca recibe a Tigres UANL este domingo 14 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. El local irá por la remontada para retener el cetro de campeón, pero la visita buscará quedarse con la serie.

¡EQUIPO CONFIRMANDO PARA TOLUCA!

Antonio Mohamed eligió a los once jugadores que saldrán desde el inicio ante Tigres UANL.

Tweet placeholder

¡TIGRES TAMBIÉN LLEGÓ AL NEMESIO DIEZ!

Los Felinos también se hacen presentes en la casa de los Escarlatas.

Tweet placeholder

¡TOLUCA LLEGÓ AL ESTADIO!

¡Antonio Mohamed y la plantilla de los Diablos Rojos ya están en el Estadio Nemesio Diez y se preparan para intentar dar vuelta la serie ante Tigres UANL!

Tweet placeholder

¡PERSONALIZAN EL VESTUARIO!

Con banderas con mensajes de apoyo, Tigres UANL hace un poco más suyo el vestuario visitante del Estadio Nemesio Diez.

Tweet placeholder

¡LA AFICIÓN DE TOLUCA LLEGA AL NEMESIO DIEZ!

Una multitud de aficionados de Toluca ya se acerca al Estadio Nemesio Diez al grito de "¡Si se puede!". Los seguidores de los Diablos Rojos confían en que el equipo dará vuelta la serie, en la que están en desventaja por 1-0.

Tweet placeholder
¡VESTUARIO DE TIGRES UANL LISTO!

¡Todo listo en los Felinos! Los regiomontanos buscarán defender la ventaja obtenida en la Ida de la serie y su vestuario tiene todo preparado.

Tweet placeholder

¡TOLUCA YA PALPITA EL PARTIDO!

¡Impresionante imagen! Toluca ya siente la segunda Final del Apertura 2025 ante Tigres UANL con un posteo en sus redes sociales.

Tweet placeholder

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO!

¡Hoy se define el campeón del Apertura 2025! Toluca y Tigres UANL se enfrentan en el segundo partido de la definición de la Primera División de México

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
