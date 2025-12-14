Sigue EN VIVO Toluca vs. Tigres: minuto a minuto de la vuelta de la final del Apertura 2025

En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca recibe a Tigres UANL este domingo 14 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. El local irá por la remontada para retener el cetro de campeón, pero la visita buscará quedarse con la serie.