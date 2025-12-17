Toluca hizo historia tras conseguir el bicampeonato del futbol mexicano y en 2026 buscará igualar lo que logró el América al convertirse en tricampeón. Sin embargo, en las últimas horas, el foco mediático se desvió del título obtenido por los Diablos Rojos y se concentró en la fuerte polémica entre su entrenador, Antonio Mohamed, y el periodista David Faitelson.

El técnico argentino se mostró visiblemente molesto por algunos comentarios realizados por Faitelson en la previa de la final ante Tigres y, una vez finalizado el partido, la tensión escaló. Mohamed fue a encarar al periodista y el cruce terminó siendo uno de los temas más comentados del futbol mexicano.

Con el correr de las horas se filtraron distintos videos en redes sociales en los que se observa al entrenador y al comunicador manteniendo una discusión acalorada en los pasillos del estadio, ante la mirada de dirigentes, personal de seguridad y otros periodistas, lo que generó aún más repercusión y debate.

En ese contexto, José Ramón Fernández, histórico periodista de ESPN y quien en el último tiempo ha tenido varios roces públicos con David Faitelson, no dudó en opinar sobre lo ocurrido y apuntó con dureza contra su excompañero, a quien incluso bautizó con un nuevo apodo.

José Ramón Fernández apuntó con todo contra Faitelson

Al referirse a la situación, José Ramón Fernández expresó: “Un dueño que pone su dinero para que el Toluca tenga un estadio fantástico, tenga un gran equipo de futbol y hoy sea bicampeón. Le armaron un escándalo en sus instalaciones, en su casa, atacando a Mohamed brutalmente”.

Luego, fue todavía más contundente al cerrar su análisis: “El Frankenstein de Chapultepec, atacándolo con todo para sacarlo de quicio previo a un partido de futbol, cuando los nervios están de punta”, una frase que rápidamente se viralizó y volvió a encender la polémica.

