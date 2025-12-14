Es tendencia:
¿Cómo quedó el palmarés de la Liga MX tras el título de Toluca en el Apertura 2025?

Los Diablos Rojos se quedaron con una emocionante definición ante los Felinos por la Primera División de México.

El palmarés de la Liga MX se actualizó tras la consagración de Toluca
El palmarés de la Liga MX se actualizó tras la consagración de Toluca

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca venció 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de empatar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

¿Cuál es el equipo más ganador en la historia de la Liga MX?

El club con más títulos en la máxima categoría del futbol mexicano es el Club América. Las ‘Águilas’ ostentan 16 trofeos de Liga MX, y le llevan cuatro de ventaja a sus más inmediatos perseguidores, que ahora son Chivas y Toluca, ambos con 12. La última conquista del conjunto azulcrema fue en el Apertura 2024: cabe recordar que vienen de perder la Final pasada ante los Escarlatas.

La tabla histórica de campeones de la Liga MX

  • América: 16 títulos
  • Chivas: 12 títulos
  • Toluca: 12 títulos
  • Cruz Azul: 9 títulos
  • Tigres UANL: 8 títulos
  • León: 8 títulos
  • Pumas UNAM: 7 títulos
  • Pachuca: 7 títulos
  • Santos Laguna: 6 títulos
  • Rayados: 5 títulos
  • Atlas: 3 títulos
  • Necaxa: 3 títulos
  • Atlante: 3 títulos
  • Zacatepec: 2 títulos
  • Puebla: 2 títulos
  • Veracruz: 2 títulos
  • Deportivo Tampico: 1 título
  • Monarcas Morelia: 1 título
  • Tecos FC: 1 título
  • Xolos: 1 título
  • Marte: 1 título
  • Oro: 1 título
  • Asturias: 1 título
  • Real España: 1 título
