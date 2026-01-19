La NBA dio a conocer los quintetos titulares de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este para el All-Star Game 2026. Este es uno de los eventos más esperados por los aficionados del baloncesto, pero muchos mostraron su descontento por la ausencia de LeBron James en el equipo inicial del Oeste.

La estrella de Los Angeles Lakers ha sido una fija en los quintetos desde hace más de 20 años, pero su temporada 2025-26 ha sido algo atípica, ya que se perdió una importante cantidad de partidos al inicio por una lesión en el nervio ciático del lado derecho.

Más adelante también sufrió otra lesión en el tobillo, dos motivos más que suficientes para explicar su ausencia en el equipo a pesar de ser, para muchos, el mejor jugador de la historia de la NBA.

Ahora bien, es importante mencionar que todavía falta el anuncio de los 14 suplentes entre los que sí podría estar James. Es decir, su ausencia en el quinteto titular del Oeste no signfica que no vaya a ser parte del All-Star Game.

Quinteto titular de la Conferencia Oeste

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golen State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Quinteto titular de la Conferencia Este

Jalen Brunson (New York Knicks)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Quintets titulares del All-Star Game 2026 (@NBAPR)

No solo LeBron: las grandes ausencias

Aunque lo de LeBron James fue lo más comentado por aficionados y expertos, también hubo otras estrellas cuyas ausencias en los quintetos titulares llamaron la atención. Este fue el caso de figuras como Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell o Kevin Durant, entre otros.

