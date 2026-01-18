Es tendencia:
Malas noticias para LeBron: NBA le quitaría hasta $75.000 dólares con esta sanción

La NBA analizaría una sanción disciplinaria que podría costarle hasta 75.000 dólares a LeBron James por hablar de los árbitros.

Por Julio Montenegro

LeBron James protestó por los árbitros en la NBA.
LeBron James protestó por los árbitros en la NBA.

Los Angeles Lakers empezaron a mostrar señales de debilidad en la temporada 2025-26 y LeBron James encendió la polémica con unas declaraciones que le podrían traer una sanción por parte de la NBA. ¡Perdería hasta $75.000 dólares!

A los hechos… Con la noticia de que Luka Doncic no estaba disponible por dolor en la ingle izquierda, LeBron tenía la responsabilidad de ser la estrella de los Lakers en el partido contra Portland Trail Blazers de la jornada NBA del 17 enero, pero…

LeBron James se iba a sentir incómodo desde el primer cuarto porque los silbatos de los árbitros no pararon de sonar para cobrarles 22 tiros libres a los Blazers. Esto a ‘El Rey’ no le gustó nada y tras la derrota de Los Angeles Lakers por 116 a 132 explotó con unas declaraciones que son castigadas por parte de la NBA.

Las declaraciones de LeBron James que le traerían una sanción

LeBron James protestó por el arbitraje en la NBA. (Foto: Getty Images)

Pensé que el silbato estaba muy mal en el primer cuarto. Creo que hubo unos 17, 18 o 20 tiros libres en el primer cuarto. Es difícil armar la defensa en ese tipo de situación. Pero nos dimos una oportunidad un par de veces, pero fue una batalla cuesta arriba, denunció LeBron contra los árbitros y esto lo castiga la NBA.

La sanción que recibiría LeBron James por hablar de los árbitros

La NBA estipula en el Manual de Operaciones que “cualquier declaración pública que cuestione la integridad, imparcialidad o competencia de los árbitros se considera un daño a la reputación de la liga. Justo lo que hizo LeBron James, así que la liga lo podría castigar con una multa que iría entre los $25.000 y $75.000 dólares.

Datos clave

  • LeBron James criticó el arbitraje tras la derrota de los Lakers ante Portland por 116-132.
  • Los Blazers lanzaron 22 tiros libres durante el primer cuarto del partido el 17 de enero.
  • La NBA sanciona críticas arbitrales como la de LeBron con multas de entre $25.000 y $75.000 dólares.
julio montenegro
Julio Montenegro
