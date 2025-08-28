“Tenía oportunidades en la NBA y decidí rechazarlas”

La NBA es la liga con la que sueñan todos los basquetbolistas. A cualquier jugador de baloncesto que se le pregunte donde quiere jugar, todos coincidirían en mencionar la National Basketball Association, por lo que sería bastante raro que alguien prefiera ignorar una propuesta que provenga desde allí. Para Chris Duarte no fue una decisión difícil, sino todo lo contrario, ya que está conforme con el camino que le dio a su trayectoria.

Publicidad

Publicidad

ver también A Luka Doncic le dijeron que el retiro de LeBron James está cerca y así reaccionó

En las últimas horas, el base/escolta nacido en República Dominicana fue presentado en el Unicaja de España y reveló detalles inéditos de las decisiones que tomó con su carrera. Sin dudarlo, Duarte confesó que tenía posibilidades de continuar jugando en la NBA, pero que nada lo sedujo más como el hecho de emigrar hacia Europa buscando una nueva aventura en la que confía que puede llegar a brillar mucho más que lo auguraba en Estados Unidos.

Chris Duarte rechazó seguir jugando en la NBA

“La gente se sorprende cuando me escucha hablar. Yo sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en el mejor nivel del mundo. Pero estoy buscando algo diferente, estoy buscando estabilidad y tranquilidad para mí y mi familia. Oportunidades en la NBA tengo, pero decidí rechazarla porque quiero estabilidad en mi vida, tengo tres pequeños y ya no soy yo el importante. Allá donde ellos se sientan seguros y tengan una buena educación, allí voy a estar. Soy muy familiar. Me han sorprendido y me han dejado sin palabras. La cultura y su gente. De verdad que la sorpresa ha sido fenomenal, sinceramente no me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga”, contó Duarte en rueda de prensa.

Chris Duarte no pudo brillar en la NBA como se esperaba. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

A su vez, reveló que una estrella importante de la liga como lo es el lituano Domantas Sabonis, lo apoyó en su decisión, entendiendo su necesidad de buscar la felicidad en su carrera, sin importar el hecho de no formar parte de la liga más importante del mundo.

“Sabonis, cuando llegué a Indiana, siempre me invitaba a Málaga, pero yo siempre iba a República Dominicana a estar con la familia y nunca pude venir. Ahora pensé en mi amigo Domantas, y en los cantantes malagueños Javi y Pablo. Sabonis estaba muy contento cuando le dije que iba a tomar la decisión de venir aquí“, contó Duarte.

ver también La respuesta de Los Angeles Lakers al interés de Golden State Warriors por firmar a LeBron James: “No existe”

Duarte llegó a la NBA en 2021, siendo drafteado por Indiana Pacers. Para 2023 llegó a Sacramento Kings, mientras que la última temporada la jugó para Chicago Bulls. En ninguna franquicia se pudo adaptar como deseaba ni tampoco como las expectativas que había sobre su nivel. En ese sentido, a los 28 años decidió cambiar los aires y dar un paso atrás, buscando que terminen siendo dos hacia adelante.

Publicidad