La respuesta de Los Angeles Lakers al interés de Golden State Warriors por firmar a LeBron James: “No existe”

Insistir, persistir y no desistir. Esa es la premisa que está manejando Golden State Warriors a la hora de buscar un traspaso en la NBA para juntar a LeBron James con Stephen Curry, y ante una nueva insistencia, llegó una respuesta desde los Lakers.

¡A los antecedentes! LeBron no descartó volver a jugar con Curry con un “no lo sé” antes del inicio de la temporada 2024-25 y después de ganar juntos la medalla de oro de baloncesto en los Juegos Olímpicos París 2024. Ahora, el contexto parece perfecto para que se dé.

LeBron James tiene la posibilidad de quitar la cláusula de no intercambio que tiene con Los Angeles Lakers y ante este escenario, los Warriors no dudaron y han llamado al equipo californiano en múltiples ocasiones durante los últimos 18 meses para preguntar por condiciones por ir por ‘El Rey’, según informó el periodista Jake Fischer.

Luego del interés de Warriors por LeBron James, esto respondieron los Lakers

Curry y LeBron han ganado 4 títulos cada uno. (Foto: Getty Images)

Luego de conocerse que Golden State Warriors sigue buscando un traspaso para ir por LeBron, el portal ‘Clutch Points’ informó cuál fue la firme respuesta de los Lakers: “Fuentes cercanas al equipo dejaron en claro durante todo el verano que no existe ningún intercambio que los convierta en un mejor equipo, y mucho menos uno por el que James renuncie a su cláusula de no intercambio“.

Los 2 jugadores de Golden State Warriors que Los Angeles Lakers no recibiría por LeBron

Con la premisa instalada que, por el momento, no van a encontrar un intercambio por el que valga la pena contemplar la salida de LeBron James, el portal ‘Lakers Daily’ redobló la apuesta e informó que fuentes le dijeron que el equipo de Los Ángeles no está interesado en recibir a Jonathan Kuminga y Jimmy Butler si los Warriors le hace una propuesta de traspaso.

