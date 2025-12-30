Es tendencia:
Liga MX

Fue campeón de la Liga MX y ahora se retirará del futbol en un equipo desconocido de su país

Julio Furch, campeón de la Liga MX con Atlas y Santos Laguna, tomó un camino inesperado para su retiro en el futbol.

Por Patricio Hechem

Julio Furch fue bicampeón con Atlas
© Getty ImagesJulio Furch fue bicampeón con Atlas

El tiempo es tirano y a todos los futbolistas les llega en algún momento la hora de tomar la decisión de retirarse. Este es el caso de Julio Furch, quien hizo historia tanto en Atlas como en Santos Laguna por ser campeón con ambas instituciones de la Liga MX.

Julio Furch se fue de Atlas y de México en julio de 2023 para jugar en el Santos de Brasil. Dos años después, el delantero regresó a su país y estuvo los últimos seis meses en Banfield. Cuando los rumores indicaban que el argentino se retiraría del futbol, el tricampeón de la Liga MX decidió firmar con un equipo desconocido para que sea el último de su carrera.

El nuevo equipo de Julio Furch

El ídolo de Atlas firmó con Deportivo Winifreda, un club de la provincia de La Pampa que está ubicado en Winifreda, un pueblo de 3000 habitantes aproximadamente. Este fue el equipo en el que Julio Furch dio sus primeros pasos en el futbol y quiso retirarse donde todo comenzó.

El Deportivo Winifreda es un equipo regional que disputa el Torneo Oficial de la Liga Cultural. “Estoy emocionado de volver a casa y quiero devolverle al club todo lo que me dio cuando era chico“, manifestó Julio Furch en declaraciones compartidas por el conjunto de La Pampa en su sitio web.

Julio Furch con la playera de Deportivo Winifreda (Deportivo Winifreda)

Los pasos de Julio Furch por la Liga MX

Ni Alexis Vega, ni Ángel Correa: Gilberto Mora y Allan Saint-Maximin son los jugadores más valiosos de la Liga MX

El delantero, quien actualmente tiene 36 años, hizo historia en Atlas al ser bicampeón y además es recordado por convertir el cuarto y último penal en la final del Apertura 2021 contra Club León, con el cual los Zorros cortaron la sequía de 70 años sin títulos.

Julio Furch también fue campeón con Santos Laguna en el Clausura 2018. El argentino convirtió 69 goles en 163 partidos con los Laguneros, mientras que con Atlas el delantero hizo 25 anotaciones en 85 encuentros disputados con los Rojinegros. El nacido en La Pampa también tuvo un paso por los Tiburones Rojos de Veracruz, donde fue campeón de la Copa MX en 2016.

En síntesis

  • Julio Furch firmó con el Deportivo Winifreda, equipo de su pueblo natal.
  • Julio Furch bicampeón de Liga MX con Atlas, rompiendo una sequía de 70 años.
  • Julio Furch ganó el Clausura 2018 con Santos Laguna y la Copa MX 2016 con Veracruz.
patricio hechem
Patricio Hechem
