El último Balón de Oro dejó algunas dudas sobre el ganador, ya que una gran mayoría creía que el elegido para quedarse con el galardón individual era la joven promesa Lamine Yamal, quien venía de tener una gran temporada con Barcelona. Sin embargo, el premio terminó siendo para Ousmane Dembélé.

Dembélé el mejor del año (ESPN)

El francés fue una de las grandes figuras del PSG, equipo que se quedó con el triplete y que además fue finalista del nuevo formato del Mundial de Clubes. Ese rendimiento colectivo e individual terminó inclinando la balanza a su favor en la votación.

De cara al próximo premio, todavía no hay un favorito claro. La temporada se encuentra a mitad de camino y el ganador dependerá de lo que ocurra de ahora en más, tanto en los torneos locales como también en las competencias internacionales.

Aun así, hay algunos futbolistas que ya están dando que hablar dentro del campo de juego y que comienzan a posicionarse en la conversación. Según Goal, existen diez jugadores que hoy están por encima del resto y que podrían ganar el premio en 2026.

El listado incluye nombres esperados y también algunas sorpresas, y reúne a futbolistas de distintos clubes que podrían quedarse con el premio, que será entregado en París el año próximo.

Los 10 favoritos al Balón de Oro 2025-26, según Goal

Harry Kane (Bayern Múnich) Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Vitinha (PSG) Michael Olise (Bayern Múnich) Luis Díaz (Bayern Múnich) Lionel Messi (Inter Miami) Achraf Hakimi (PSG)

Los más ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985

1983, 1984 y 1985 Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974

1971, 1973 y 1974 Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976

1972 y 1976 Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002

1997 y 2002 Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959

1957 y 1959 Kevin Keegan (2): 1978 y 1979

1978 y 1979 Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991

