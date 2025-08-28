A Luka Doncic le dijeron que el retiro de LeBron James está cerca y así reaccionó

Uno de los mayores misterios de la NBA es saber cuándo se va a retirar LeBron James. Esto parece estar más cerca que lejos y cuando se lo mencionaron a Luka Doncic, la estrella de los Lakers no dudó en reaccionar con unas palabras que llegaron a miles de reproducciones en X.

Luego de afirmar que no sabía cuánto tiempo más iba a jugar porque tenía que pensarlo con su familia tras quedar eliminados en la primera ronda de los NBA Playoffs 2025, LeBron espantó los rumores del retiro con una decisión de $52.6 millones de dólares.

Con la decisión de hacer uso de la opción que tenía para jugar una temporada más en Los Angeles Lakers a cambio de US$52.6 millones, LeBron James se garantizó ser el único jugador en la historia de la NBA que juega 23 temporadas. Por ahora, aplazó el retiro, pero…

En junio de 2025, ESPN filtró un video en el que se escuchaba a LeBron durante una cena en Nueva York hablando sobre cuándo su esposa Savannah quería que se retirara de la NBA. “Quiere que me retire el año que viene, o algo así”, dijo James antes de que se conociera la reacción viral de Luka Doncic.

La reacción de Luka Doncic cuando le dijeron que el retiro de LeBron James está cerca

LeBron y Doncic llegaron hasta la primera ronda de Playoffs en 2025. (Foto: Getty Images)

El portal ‘Complex Sports’ entrevistó a Doncic, y cuando le preguntaron cómo se preparaba mentalmente porque el retiro de LeBron James está cerca y él va a ser la cara de Los Angeles Lakers, reaccionó con las siguientes palabras: “Honestamente, nada específico. Dar lo mejor de mí y, al final, jugar al baloncesto. Quiero ganar. Eso es todo. Ese es nuestro objetivo de principio a fin de la temporada”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luka Doncic en Los Angeles Lakers?

Con el retiro de LeBron James cada vez más cerca, los Lakers tomaron la decisión el 2 de agosto de 2025 de renovar a Luka Doncic por tres años y $160.8 millones de dólares. Esto quiere decir que el base esloveno tiene contrato con el equipo californiano hasta el final de la temporada 2028-29 si hace uso de una opción jugador por US$57.5 millones para esa campaña.