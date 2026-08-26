¿Por qué el Chino Huerta dejó al Anderlecht?

El sueño del Chino Huerta era estar en Europa cuando dejó a Pumas, por lo que en su regreso habló de su salida del Anderlecht.

Fue en enero de 2025 cuando inició el sueño de César Huerta, un joven mexicano que estaba teniendo un buen paso con los Pumas, tuvo la idea y la oportunidad de emigrar al Viejo Continente. El Anderlecht le abrió las puertas, pero su camino en el futbol de Bélgica no fue el esperado y ahora regresa al conjunto universitario para una segunda etapa.

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Para la afición auriazul su regreso era el esperado, pero para los demás, parecía un fracaso que en tan poco tiempo, el Chino hubiera desistido de su paso en Europa y haya regresado a la Liga MX. Las oportunidades y el rendimiento del futbolista no fue el óptimo en esta escuadra y esto fue precisamente lo que dijo a su llegada.

¿Por qué el Chino Huerta regresó de Europa?

De acuerdo con el propio Huerta, él estaba con la idea de seguir su camino con esta escuadra e incluso en alguna otra, pero “me cerraron las puertas”, fue la respuesta del mexicano. “Que no contaban conmigo”, reveló el Chino en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aunque trató de prolongar su estadía no pudo.

Es ahí donde entró el Club Universidad, ya que para él las oportunidades se le estaban dando en equipos como Toluca, Cruz Azul y hasta América, pero al final apareció Pumas con una propuesta que hizo que tomar la decisión para su futuro fuera más sencilla. El extremo nacional apuntó a que esta posibilidad le ayudó a saber qué hacer.

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✌️🐾'ABANDONAR POR UN TIEMPO MI SUEÑO FUE LA PARTE DIFÍCIL, PERO PUMAS ME LO PUSO MUY FÁCIL'🇲🇽



César 'Chino' Huerta dijo que en Anderlecht 'ME CERRARON LAS PUERTAS, que no contaban conmigo'; incluso, trató de prolongar su estadía en Europa.



Sin embargo, UNAM le abrió de nuevo… pic.twitter.com/8jK4VdFMEJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 26, 2026

“Abandonar por un tiempo mi sueño fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil”, declaró. Además, dejó ver que aunque se habló de estos rumores de los clubes de la Liga MX que lo querían, en realidad nunca existieron ofertas formales para que saliera del Viejo Continente, por lo que a los auriazules no se pudo negar.

En síntesis

César Huerta regresó a Pumas tras emigrar al Anderlecht en enero de 2025.

regresó a Pumas tras emigrar al Anderlecht en enero de 2025. Anderlecht cerró sus puertas al mexicano tras comunicarle que no contaban con él.

cerró sus puertas al mexicano tras comunicarle que no contaban con él. Toluca, Cruz Azul y América generaron rumores, pero nunca presentaron ofertas formales.