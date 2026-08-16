Antonio Mohamed dio detalles de cuándo volvería Paulinho a jugar con Toluca: “Esperamos…”

Paulinho todavía no pudo sumar minutos en la temporada con Toluca y Antonio Mohamed habló sobre el portugués.

Toluca empató 0-0 con Atlante este sábado en lo que fue el reinicio de la Liga MX después de la primera fase de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos tuvieron varias bajas en el juego contra los Potros y no pudieron ganar para seguir son buena racha.

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Antonio Mohamed no pudo contar para este partido con futbolistas como Paulinho, Alexis Vega y Nico Castro. Después del empate del conjunto escarlata, al Turco le preguntaron por los ausentes y reveló que el argentino podría regresar esta semana, mientras que el portugués recién la otra.

“No sé si será una semana tan larga, porque jugamos viernes. Esperamos que se incorpore Nico Castro con nosotros y tener una semana más. Esta semana Nico, luego, a la siguiente semana esperamos poder tener a Paulinho“, manifestó el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

Paulinho todavía no jugó ningún partido de la temporada; es decir que ya se perdió las primeras cuatro jornadas del Apertura 2026 y los tres encuentros de la Leagues Cup 2026. Es por eso que también se explica la gran inversión que hizo Toluca por Federico Viñas.

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Toluca empató 0-0 con Atlante (Getty Images)

Si el portugués recién vuelve a entrenar la otra semana, como expresó el entrenador, entonces Paulinho no estará presente para jugar contra Querétaro el próximo fin de semana ni tampoco ante Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup.

¿Cuándo podría regresar Paulinho?

Si el luso regresa a los entrenamientos la próxima semana quizás pueda sumar sus primeros minutos de la temporada el 30 de agosto, día en el que los Diablos Rojos reciben a FC Juárez en el Nemesio Díez por la Jornada 6 del Apertura 2026. Toluca extraña a Paulinho y los aficionados quieren que vuelva cuanto antes.

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En síntesis