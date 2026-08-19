En la previa de un partido importante, el cuadro escarlata tendrá un regreso esperado al primer equipo.

El Toluca ha tenido un inicio de semestre bastante irregular: cuatro triunfos, un empate y tres derrotas componen este arranque, además de una final perdida y una clasificación. A partir de aquí, el grupo buscará enderezar el barco, encontrar regularidad y volver a la racha de triunfos que necesita la afición para reidentificarse con el equipo.

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Luego del empate con sabor amargo en el Azteca ante el Atlante, se viene otro juego fuera de casa para el Toluca: los ‘Diablos Rojos’ visitarán al Querétaro en La Corregidora. El encuentro se adelantó y se jugará este mismo viernes, con el objetivo de tener un día más de descanso pensando en el juego entre-semana por la Leagues Cup.

Con vistas a este siguiente desafío doméstico, Antonio Mohamed recibió noticias alentadoras, de esas que hace tiempo el conjunto escarlata venía necesitando escuchar. Es que de cara al juego ante ‘Gallos Blancos’, Toluca recuperará una pieza clave y un titular indiscutido, que en su mejor nivel ha mostrado ser absolutamente determinante.

Esta tarde se ha confirmado que Nicolás Castro dejó atrás su lesión y está a disposición del ‘Turco’ para los partidos que se le vienen a los Diablos Rojos en esta recta. El mediocampista argentino de los 5 millones concluyó su etapa de recuperación y se reincorporó a las prácticas habituales junto al resto de sus compañeros, y sin dolencias.

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Nico Castro está de vuelta en el grupo [Foto: Getty]

De este modo, con el antecedente de la recuperación de Diego Barbosa de la semana pasada, el último jugador que falta regresar es Paulinho, que aún entrena diferenciado. El resto de la plantilla ha quedado a las órdenes del entrenador para el cruce de este viernes por el Apertura 2026, con delegación casi completa ante Querétaro.

Aunque es cierto que su rendimiento ha ido de más a menos desde su llegada al Toluca, Nico Castro representa un inamovible para el ‘Turco’ en el armado del equipo titular. Hasta aquí, el argentino ostenta 7 goles y 9 asistencias en 3296 minutos totales con la camiseta del conjunto choricero, repartidos entre 53 compromisos diferentes.

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El calendario del Toluca con sus próximos partidos del 2026:

Estos son los siguientes desafíos confirmados para los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, con posible reestructuración del fixture según su performance internacional:

Querétaro (V) – viernes 21 de agosto a las 21.00 horas (Liga MX)

(V) – viernes 21 de agosto a las 21.00 horas (Liga MX) Austin (N) – miércoles 26 de agosto a las 18.30 horas (Leagues Cup)

(N) – miércoles 26 de agosto a las 18.30 horas (Leagues Cup) FC Juárez (L) – domingo 30 de agosto a las 18.00 horas (Liga MX)

(L) – domingo 30 de agosto a las 18.00 horas (Liga MX) Puebla (V) – viernes 4 de septiembre a las 19.00 horas (Liga MX)

(V) – viernes 4 de septiembre a las 19.00 horas (Liga MX) Atlas (L) – sábado 12 de septiembre a las 11.00 horas (Liga MX)

En este desglose, vale recordar que las semifinales de la Leagues Cup se juegan entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre, y la final, el domingo 6 de septiembre. De este modo, en caso de que los dirigidos por Antonio Mohamed continúen avanzando, deberá ‘retocarse’ la sucesión de partidos para no liquidar físicamente al plantel.