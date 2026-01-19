Es tendencia:
Efraín Juárez criticó el parón de la Liga MX tras el empate de Pumas: “No nos gusta”

Efraín Juárez se mostró disgustado por el parón debido a los dos amistosos que jugará la Selección Mexicana.

Por Patricio Hechem

Efraín Juárez criticó a la Liga MX
© Getty ImagesEfraín Juárez criticó a la Liga MX

Pumas UNAM igualó este domingo por 1-1 con Club León en el partido correspondiente a la tercera jornada del Clausura 2026. Los Felinos venían de ganarle a Tigres en El Volcán y buscaban su primera victoria en CU, pero no pudieron hacerlo.

Ahora la Liga MX entra en un parón de dos semanas debido a que la Selección Mexicana jugará dos amistosos, contra Panamá y Bolivia, respectivamente. Efraín Juárez se mostró disgustado con el calendario del torneo, pero también le vio el lado positivo.

La crítica de Efraín Juárez

“Justo en la planeación que hicimos a principio de año una de las cosas que platicamos todo el cuerpo técnico es que este parón no nos iba a venir en buen momento, porque el equipo empieza a andar y viene un parón”, comenzó diciendo Efraín Juárez en conferencia de prensa.

“Pero bueno, de lo malo a lo positivo. Vamos a aprovechar estos días para que Juninho (Vieira), Robert (Morales) y Jordan (Carrillo), que no hicieron la pretemporada con nosotros, puedan ponerse a punto”, agregó el entrenador de Pumas.

Por último, Efraín Juárez volvió a remarcar su disgusto: “Obviamente no nos gusta, pero bueno, es parte de y ya lo sabíamos. Por lo tanto hay que aprovecharlo para que el equipo siga creciendo y será importante para nuestros refuerzos así siguen conociendo lo que es el equipo”.

Pumas actualmente se ubica 6° en el Clausura 2026 después de la victoria ante Tigres y de los empates con Querétaro y Club León. Luego del parón, el club auriazul volverá a jugar en CU y recibirá el próximo viernes 30 de enero a Santos Laguna por la cuarta jornada.

En síntesis

  • Efraín Juárez criticó el parón de dos semanas de la Liga MX.
  • Pumas empató 1-1 ante Club León en la jornada 3 del Clausura 2026.
  • El equipo recibirá a Santos Laguna el viernes 30 de enero en CU.
patricio hechem
Patricio Hechem
