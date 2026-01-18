Pese al empate que se dio hoy en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y el Club León uno de los cuestionamientos fue el tema de la actitud que ha tenido Efraín Juárez con los medios y con la afición universitaria cuando ésta se ha molestado con los resultados y abuchea al equipo y a él al final del partido, por lo que Ignacio Ambriz respondió con su experiencia.

Publicidad

Publicidad

“De entrada a todos los entrenadores nos van a criticar por nuestra forma de ser, a mí acuérdate cuando llegué a otro equipo que no tenía personalidad, que no era el perfil, que era muy callado o que no daba entrevistas o que era muy enojón ,o sea siempre nos van a criticar de esa forma…” Ignacio Ambriz

Ante ello, el estratega de León le dejó claro que eso hace que el estratega de Pumas tenga una identidad, pero que no tiene razón para cuestionar lo que está haciendo. Sobre todo porque hay técnicos con los que no siempre está de acuerdo y aún así cada quién tiene los resultados que ha cosechado en su gestión.

“Pedirle que siga siendo él mismo, creo que él sabrá primero que nadie que sus comportamientos son buenos o son malos creo que sería muy atrevido de mi parte que yo le mandara un consejo a Efraín (Juárez), no, la verdad que no, que también gente como Miguel (Herrera) como el mismo Javier (Aguirre) que tiene su carácter, yo trabajé muchos años con él y no somos iguales, no coincido muchas veces en algunas cosas…” Nacho Ambriz

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El consejo de Ambriz a Efraín

Finalmente, Nacho decidió dejarle unas palabras al técnico de Pumas y dejando ver la gran admiración que tiene hacia él y a hacia su labor al frente de un equipo como el universitario. Defendió de cierta manera la forma en la que se expresa ante los resultados, siempre anteponiendo su experiencia como entrenador que ya ha conseguido títulos internacionales.

“En ese aspecto es dejar a Efraín como es, mi idea es que no cambiara, al final uno mismo sabe me palomeo qué o qué me tacho como todo ser humano que cometemos errores o se nos va un poquito más la boca que otras veces, pero antes que nada Efraín merece todo mi respeto si es un gran entrenador.” Ignacio Ambriz

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Otra vez Pumas recibió la ayuda del arbitraje? Especialista analiza dura entrada de Nathan Silva sobre Bryan Colula del León

En síntesis