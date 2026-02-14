El partido de este viernes era trascendental tanto para Pumas como para Efraín Juárez después de lo que fue la dura eliminación en la Concachampions. Cuando parecía que se asomaba una nueva derrota para los Felinos, el club auriazul pudo remontar el encuentro en la Liga MX.

Gracias a los goles de Guillermo Martínez, de Robert Morales y de Juninho Vieira, el equipo de Efraín Juárez pudo ganarle por 3-2 a Club Puebla después de empezar perdiendo por 2-0. Luego del partido, el entrenador de Pumas se refirió acerca de las especulaciones que se producen fuera de la institución.

Efraín Juárez sobre los cuestionamientos exteriores

“No tengo nada que reprochar. No voy a cuestionar la opinión de una persona. Al interior sé lo que pasa en mi club, con mis jugadores. Afuera no controlo nada; cada quien tiene su opinión y depende de cómo veas el vaso, medio vacío o medio lleno, no nos cambia nada tampoco“, mencionó Efraín Juárez.

“Siempre confío en el equipo. Se los dije allá adentro, hay cosas que se quedan en el vestidor, pero he confiado en cada uno de ellos, en mi club y en mi directiva. Sabemos que el partido tiene 90 y pico de minutos y hay que jugar los 98”, agregó el técnico tras la remontada de Pumas.

Juninho Vieira convirtió el gol de la victoria para Pumas (Imago7)

Además, Efraín Juárez elogió el sacrificio y el trabajo de los futbolistas: “Muy contento por ellos, porque siempre lo he dicho: cuando se gana es por ellos. En estas semanas han entendido lo que estaba pasando fuera del club, pero hay que darle todo el mérito a ellos, porque son los que avalan el trabajo de un entrenador”.

Por último, el entrenador de Pumas manifestó que deben mejorar en la pelota quieta: “Lo tengo claro yo y todo mi cuerpo técnico. Es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando, la pelota parada defensiva y ofensiva. Esta semana larga nos va a ayudar a corregir cosas puntuales. Todos los partidos alrededor del mundo, a nivel mundial, muchos se pueden ganar y perder en ese aspecto”.

