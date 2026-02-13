En los últimos días fuertes rumores comenzaron a surgir sobre lo que podría pasar con el futuro de Keylor Navas, arquero de Pumas UNAM que no tendría asegurada su continuidad en el club. En un principio se dijo que el ex Real Madrid no estaba seguro de renovar su vínculo con el club universitario a mitad de año, pero luego eso se desmintió ya que lo primero que haría sería escuchar una oferta de la directiva.

Todavía no hubo oferta de renovación de contrato para el costarricense que, a pesar del momento que pasa el equipo, sigue siendo una de las grandes figuras. Su experiencia en Europa es muy importante y se hizo clave en la plantilla rápidamente, aportando liderazgo y seguridad en el arco.

La situación genera incertidumbre porque su contrato termina a mitad de año y el tiempo empieza a correr. Desde el entorno del jugador no cerraron ninguna puerta, pero tampoco hay avances concretos, por lo que todo queda abierto de cara al próximo mercado de pases.

Mientras tanto, comenzaron a surgir algunas opciones que tendrían los directivos en caso de perder al futbolista tico. Son tres las alternativas que se mencionaron hasta el momento y que ya están siendo analizadas internamente como posibles planes ante una eventual salida.

¿Quiénes podrían reemplazar a Keylor Navas?

De acuerdo a lo que informaron en Mediotiempo, el club podría apostar a lo que ya tiene y darle la oportunidad a Pablo Lara, que es el portero suplente. También podría apostar nuevamente a la cantera y que juegue Miguel Paul, que tuvo un solo partido en primera.

Por último, existe la posibilidad de salir al mercado en búsqueda de un arquero con experiencia que pueda asumir el desafío de inmediato si finalmente Navas no continúa. Todavía no hay nombres en carpeta pero podrían empezar a aparecer con el pasar de los días.

