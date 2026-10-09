La Fecha FIFA llegó a su fin y este fin de semana vuelve la Liga MX. Pumas juega este domingo frente a Cruz Azul en un partido trascendental para sus aspiraciones pensando en clasificar a la Liguilla, pero también para la continuidad de Esteban Solari.
El entrenador argentino no ha cumplido con las expectativas hasta el momento y su futuro podría cambiar en caso de que Pumas sufra un mal resultado el próximo domingo por el Apertura 2026.
De acuerdo a lo informado por JuanFutbol, la directiva auriazul le habría dado un ultimátum a Esteban Solari y al técnico de Pumas no le perdonarían una derrota frente a Cruz Azul. Aunque, en caso de empatar, el DT argentino sí tendría la posibilidad de continuar.
Pumas y Cruz Azul se ven las caras por primera vez tras la final del Clausura 2026 (Getty Images)
De hecho, la directiva encabezada por Antonio Sancho ya estaría explorando diferentes nombres para sustituir a Esteban Solari en caso de que Pumas sufra un mal resultado el domingo.
Los resultados de Pumas en la Liga MX
Pumas acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas a lo largo de las 10 jornadas que se disputaron en la Liga MX. El conjunto universitario está 12° en la clasificación y lleva tres partidos sin ganar, con dos caídas (Chivas y Atlético San Luis) y una igualdad (Atlas).
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Pumas fue el subcampeón del Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez y precisamente Esteban Solari se estaría jugando su puesto este fin de semana contra el mismo rival con el que no pudo salir campeón el club auriazul.
En síntesis
- Esteban Solari habría rebicido un ultimátum en Pumas tras sumar tres partidos sin ganar.
- Pumas despediría al técnico argentino en caso de perder ante Cruz Azul.
- El club universitario ocupa el 12° lugar en el torneo Apertura 2026.