Pumas recibe este domingo a Cruz Azul y es un partido que podría definir el futuro de Esteban Solari en la institución.

La Fecha FIFA llegó a su fin y este fin de semana vuelve la Liga MX. Pumas juega este domingo frente a Cruz Azul en un partido trascendental para sus aspiraciones pensando en clasificar a la Liguilla, pero también para la continuidad de Esteban Solari.

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El entrenador argentino no ha cumplido con las expectativas hasta el momento y su futuro podría cambiar en caso de que Pumas sufra un mal resultado el próximo domingo por el Apertura 2026.

De acuerdo a lo informado por JuanFutbol, la directiva auriazul le habría dado un ultimátum a Esteban Solari y al técnico de Pumas no le perdonarían una derrota frente a Cruz Azul. Aunque, en caso de empatar, el DT argentino sí tendría la posibilidad de continuar.

Pumas y Cruz Azul se ven las caras por primera vez tras la final del Clausura 2026 (Getty Images)

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De hecho, la directiva encabezada por Antonio Sancho ya estaría explorando diferentes nombres para sustituir a Esteban Solari en caso de que Pumas sufra un mal resultado el domingo.

Los resultados de Pumas en la Liga MX

Pumas acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas a lo largo de las 10 jornadas que se disputaron en la Liga MX. El conjunto universitario está 12° en la clasificación y lleva tres partidos sin ganar, con dos caídas (Chivas y Atlético San Luis) y una igualdad (Atlas).

Pumas fue el subcampeón del Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez y precisamente Esteban Solari se estaría jugando su puesto este fin de semana contra el mismo rival con el que no pudo salir campeón el club auriazul.

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En síntesis