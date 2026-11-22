Pumas terminó 11° en la Liga MX y no clasificó a la Liguilla. Esteban Solari habló luego de la derrota con Rayados en CU.

Pumas salió a jugar el partido con Rayados en CU ya sabiendo que no tenía posibilidades de clasificar a la Liguilla después de las victorias de Pachuca y de Club León. El torneo fue decepcionante para el conjunto auriazul y Esteban Solari lo sabe.

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El entrenador argentino fue el principal apuntado de las críticas a lo largo de la Liga MX y, luego de la derrota por 2-0 contra Monterrey que lo dejó a Pumas 11° en la clasificación, Esteban Solari dijo que él es el máximo responsable de la mala temporada del equipo.

La autocrítica de Esteban Solari

“En líneas generales, quiero pedir disculpas a la afición por no lograr el objetivo de clasificar a la liguilla ni cerrar el torneo como se merecen. La responsabilidad es mía como entrenador por las decisiones que he tomado“, comenzó diciendo el técnico en conferencia de prensa.

“Me hago cargo del cambio de identidad; nos llevó muchos partidos de la primera parte del campeonato encontrar el rumbo. Asumo la responsabilidad y agradezco a la afición porque siempre nos alienta y empuja. Tenemos el compromiso de volver más fuertes. Hoy no dimos el partido que queríamos. No fue fácil emocionalmente jugarlo y no es la cara que queremos mostrar a nuestra gente“, continuó Esteban Solari.

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Esteban Solari pide disculpas tras quedar fuera de la Liguilla y se hace responsable. “Lo que sí quiero es antes que nada es pedirle una disculpa a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la liguilla". "La responsabilidad primordialmente es mía”. https://t.co/imf7brxaPi — PressPort (@PressPortmx) November 22, 2026

“Repito: el principal responsable soy yo y nadie más. Que quede claro que soy el primero en responder por armar un Pumas fuerte. Estoy frustrado, sé el dolor que sienten y me invade la tristeza de no haber clasificado. Conozco lo que todos pasamos. No tengan duda de que lo vamos a lograr y de que el club conseguirá cosas importantes”, agregó el ‘Tano’.

Pumas venía de ser subcampeón del Clausura 2026 y además fue líder general en ese torneo con Efraín Juárez, por lo que la decepción de no clasificar a la Liguilla es grande. Esteban Solari no habló de su futuro como entrenador del conjunto auriazul y aún no está claro si el DT argentino seguirá en el club.

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En síntesis