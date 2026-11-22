El presente deportivo de Pumas UNAM refleja uno de los retrocesos más bruscos del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Tras alcanzar la final del torneo anterior y caer en el último minuto frente a Cruz Azul, la institución pasó de rozar la gloria absoluta a sufrir una eliminación prematura en la fase regular del Apertura 2026.

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Luego de aquella dolorosa definición perdida y la posterior salida de Efraín Juárez del banquillo, la directiva apostó fuerte por Santiago Solari, quien llegaba precedido por una destacada campaña al mando de Pachuca. Sin embargo, el entrenador argentino nunca logró sentirse cómodo ni imprimirle su sello a un plantel que mantenía gran parte de la base subcampeona.

La irregularidad marcó el paso del conjunto universitario a lo largo de las diecisiete jornadas del certamen, sin respuestas futbolísticas en los momentos de mayor exigencia. Pumas cerró su participación con apenas 21 puntos cosechados, producto de 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas, además de registrar 24 goles a favor y 27 en contra para quedar marginado de la Liguilla.

Este desenlace resulta especialmente golpeador para la afición auriazul porque en cuestión de pocos meses se desmoronó un proyecto deportivo que había llevado mucho tiempo y esfuerzo construir. La falta de solidez defensiva y la incapacidad para sostener resultados clave terminaron por condenar a un equipo que partía como serio candidato al título.

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Ahora, el futuro de Santiago Solari al frente del club es un auténtico misterio de cara al próximo semestre. Con la urgencia de recuperar protagonismo y entregar resultados inmediatos, la cúpula directiva deberá evaluar si respalda la continuidad del estratega sudamericano o si inicia una nueva reconstrucción desde cero en el Pedregal.

En síntesis