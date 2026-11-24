Luego de quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026, la directiva de Pumas definió qué pasará con el entrenador argentino de cara al próximo torneo de la Liga MX.

El año de Pumas no terminó de la mejor manera. Después de quedarse fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el conjunto universitario cerró una temporada que había comenzado con mucha ilusión, pero que terminó lejos de las expectativas de sus aficionados.

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Durante la primera mitad del año, los universitarios habían conseguido llegar a la final del campeonato y estuvieron muy cerca de terminar con una sequía de 15 años sin conquistar un título. Sin embargo, Cruz Azul terminó imponiéndose en la serie decisiva y dejó al equipo universitario con las manos vacías.

Posteriormente, Efraín Juárez decidió dejar su cargo y la directiva apostó por Esteban Solari para hacerse cargo del equipo. No obstante, el entrenador argentino no consiguió los resultados esperados durante el Apertura 2026 y desde hace varias jornadas una parte de la afición comenzó a pedir su salida.

En medio de ese escenario, Pumas ya tomó una decisión pensando en el próximo semestre. Pese a la eliminación y a las críticas que recibió el equipo durante el campeonato, la directiva habría optado por mantener al Tano al frente del proyecto para el Clausura 2027.

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Pumas mantiene a Solari como entrenador

De acuerdo con información del periodista Alejandro Gómez, Esteban Solari continuará como director técnico de los Auriazules para el próximo torneo. De esta manera, el argentino recibió un voto de confianza por parte de la dirigencia, que decidió darle continuidad a su proceso pese a no haber conseguido la clasificación a la Liguilla

Ahora, el entrenador argentino tendrá una nueva oportunidad para cambiar la imagen del equipo y recuperar la confianza de los aficionados. El Clausura 2027 será un semestre importante para Solari, que deberá conseguir mejores resultados para justificar la decisión de la directiva.

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