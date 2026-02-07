Este sábado se llevó a cabo la Jornada 5 del Clausura 2026 donde Keylor Navas y Camilo Vargas volvieron a estar en el foco, pero en esta ocasión en algo diferente, puesto que siempre hacen las cosas bien, sólo que ahora fue todo lo contrario y protagonizaron “osotes” en la portería tanto de los Pumas como la de Atlas para el empate 2-2.

Los dos arqueros han sobresalido siempre en los equipos porque son los que siempre salvan al equipo de la derrotas o incluso de goleadas. A Vargas se le puede recordar en un bicampeonato y en el caso de Navas recientemente fue clave en el duelo ante Tigres donde obtuvieron una victoria importante, pero ahora la claridad se nubló un poco.

Errores de Keylor Navas y Camilo Vargas

El primer error fue el del portero tico, la escuadra auriazul ya llevaba la ventaja de 1-0 en el partido, cuando en una jugada llegó Mateo García que desde dentro del área soltó un disparo de pierna izquierda hacia el arco y el portero se aventó y cuando parecía que la tenía se le soltó de las manos el balón, por lo que cayó la anotación del empate.

Tweet placeholder

Pero eso no es todo, el arquero colombiano también hizo de las suyas en el ese partido Camilo Vargas quiso despejar y frente a él estaba Juninho, la pelota le rebota al jugador de Pumas y se va hacia la portería. Lo bueno ahí fue que el delantero del equipo universitario sin portero lanzó el balón y se fue directo al poste.

Tweet placeholder

Aunque en la ocasión de Navas sí tuvo consecuencias para el equipo auriazul, ambos porteros se comportaron de una manera totalmente diferente a la que se ve regularmente en sus partidos. Al final, a quien sí le pudo pesar este resultado es a Pumas que con ese punto no puede alcanzar a los Rojinegros en la tabla general.

En síntesis