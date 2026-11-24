Pumas decepcionó al no poder clasificar a la Liguilla cuando venía de ser subcampeón en el torneo pasado.

Pumas fue la gran decepción de la etapa regular del Apertura 2026. Después de ser subcampeón en el Clausura 2026, Efraín Juárez decidió irse del equipo y llegó Esteban Solari para reemplazarlo, quien tuvo dificultades para que los jugadores se adapten a su modelo de juego.

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Esta compleja adaptación llevó a que Pumas no consiga los resultados esperados y todo terminó con el equipo auriazul no clasificando a la Liguilla. Unos días después de la eliminación y de la derrota con Rayados, Keylor Navas rompió el silencio.

“Es difícil, obviamente es difícil, cuando uno es profesional siempre quiere ganar, cuando no se gana no se puede estar contento, no se puede estar feliz si no se gana”, manifestó el portero de Costa Rica en un evento de UFC acerca del mal semestre que atravesó Pumas.

🥴 https://t.co/8AQLSdwqBW — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 24, 2026

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Los detalles del contrato de Keylor Navas

Cabe recordar que Keylor Navas firmó en marzo pasado una extensión de contrato de Pumas hasta el verano de 2027, con la posibilidad de renovar el vínculo por una temporada más en caso de que el futbolista decida hacerlo. Es decir que al portero aún le quedan seis meses en la institución.

Keylor Navas ha sido uno de los mejores futbolistas de Pumas en 2026 y sería una gran pérdida para el equipo si el tico decide marcharse. Por lo pronto, Esteban Solari continuaría siendo el entrenador auriazul con la intención de pelear el título en el Clausura 2027.

En síntesis

Keylor Navas expresó su inconformidad tras quedar Pumas eliminado.

expresó su inconformidad tras quedar eliminado. El portero tiene contrato con Pumas hasta el verano de 2027 con opción adicional.

hasta el con opción adicional. Esteban Solari continuaría como entrenador auriazul para disputar el torneo Clausura 2027.