Días después de la dolorosa eliminación del Torneo Apertura en primera vuelta, Keylor Navas ocupó el centro de la escena en el mundo Pumas. El guardameta costarricense tuvo declaraciones imprevistas que descolocaron a la afición y a la prensa auriazul. Y pronto llegó al respuesta oficial de la institución a esos dichos públicos.

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En su más reciente aparición pública, el capitán de los ‘Felinos’ puso en duda su continuidad en Pumas con vistas al 2027. A Keylor Navas le preguntaron sobre su futuro en una rueda de prensa horas tras haber quedado afuera del torneo y respondió cortante. Allí hizo referencia a que no es bueno estar en un lugar donde no se gana.

El testimonio del golero de Pumas caló hondo dentro del club, con inmediatas repercusiones dentro de la parcialidad también. Los fanáticos no quisieron saber nada con una partida del golero, y se expresaron en rechazo a esa alternativa. Asimismo, desde el seno de la institución tampoco se quedaron con los brazos cruzados al respecto.

De acuerdo a lo revelado por RÉCORD esta tarde en su sitio oficial, desde Pumas filtraron que se puede asegurar “al 100%” la permanencia de Keylor en los Universitarios. Más allá de sus sorprendentes declaraciones con la prensa, Navas les habría transmitido que cumplirá el contrato vigente que tiene con el club y que seguirá en 2027.

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Pulgar arriba para Keylor en Pumas [foto: Getty]

Por otra parte, desde Pumas le brindaron una noticia exclusiva al portal: no solo que Keylor Navas se queda, sino que la intención es renovar al arquero por un año más. El vínculo del nacido en Costa Rica expira a mediados del año próximo, pero se buscará llegar a un acuerdo para que continúe ligado al club por otros doce meses.

Según admitieron en Ciudad Universitaria, los dichos del jugador habrían sido una presión para reforzar la plantilla. Keylor Navas es consciente de lo que a Pumas le faltó para calificar en esta última Liga MX, y quiere que la directiva jerarquice al equipo. Como su palabra tiene peso en el club, lo transmitió de ese modo. Pero su continuidad está asegurada…