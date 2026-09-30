Mientras no atraviesa sus mejores días en Ciudad Universitaria en términos de rendimiento, Keylor Navas tuvo una noticia: Costa Rica cambió a su DT. El emblemático guardameta había tenido problemas con Fernando Batista, el entrenador anterior, pero fue despedido por malos resultados. Así, cambió la situación del golero.

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Tras un fuerte altercado con el estratega argentino, el nuevo estratega del ‘Tico’ en su selección será Bryan Ruiz, aquel ex jugador que jugó el Mundial 2014 con el propio Keylor. Navas mantiene una buena relación con él, por lo que regresará a la escuadra nacional después de haberse ausentado voluntariamente en la lista de su predecesor.

En este escenario, el flamante entrenador le dio un consejo que todos celebraron en Pumas UNAM, por las pretensiones del director técnico de Costa Rica para el futuro. Keylor Navas y su nuevo coach habrían tenido una conversación sobre los planes conjuntos en el combinado tricolor, que acabaría decisiva para los de CU.

Keylor cambia su sintonía en Selección [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información de ESPN Costa Rica, Ruiz le recomendó al portero quedarse mucho tiempo en los ‘Felinos’, por el nivel de competitividad que tiene en la Liga MX. En el último mercado de fichajes, Keylor Navas recibió ofertas para emigrar a destinos exóticos que le ofrecían mucho dinero pero poco en objetivos deportivos.

En base a lo pensado por el cuerpo técnico de Costa Rica, tienen más chances de ser convocado con su país si continúa en Pumas que si se marcha a jugar a otro tipo de equipos. Sin importar cuál sea su nivel en México, el hecho de desempeñarse en un torneo de alto rendimiento y en un club con grandes exigencias lo posiciona mucho más.

De esta manera, todo se encamina a que Keylor se retire en CU y Pumas UNAM no tenga que ponerse a pensar en salir a buscar un arquero para suplir una salida del costarricense. En el medio podrá ir dándole lugar a alguno de los canteranos del club, pero tiene de titular asegurado a un portero de Selección y a una leyenda del continente.