En Pumas UNAM había mucha ilusión por la llegada de un mediocampista con recorrido europeo y jerarquía internacional. Aaron Ramsey, el futbolista galés que brilló en el Arsenal y defendió la camiseta de la selección de Gales durante más de una década, había sido presentado como uno de los grandes refuerzos del torneo.

Sin embargo, la historia no terminó como muchos imaginaban. Ramsey decidió rescindir su contrato con el conjunto del Pedregal hace pocos días, poniendo fin a su etapa en México antes de tiempo. El mediocampista tomó esta decisión debido al mal momento personal que atravesó junto a su familia tras la desaparición de su mascota, un hecho que se volvió noticia en los medios nacionales e internacionales.

Mientras en México aún se hablaba de su salida, en las últimas horas Aaron Ramsey volvió a ser tema de conversación. El exjugador de Pumas fue captado participando de un entrenamiento con la selección de Gales, aunque no como futbolista, sino como asistente del cuerpo técnico. Esta imagen no cayó para nada bien entre los aficionados del equipo auriazul que se volvieron a sentir decepcionados.

Por ahora, el futuro del mediocampista sigue siendo una incógnita. No está claro si continuará su carrera profesional dentro del campo de juego o si planea iniciar una nueva etapa relacionada al futbol desde otro rol. En Pumas, su salida dejó un hueco importante en la plantilla, especialmente en el mediocampo, donde se esperaba que marcara diferencia con su talento y experiencia internacional.

El último mensaje de Ramsey y su esposa sobre su perra Halo

“Han pasado 4 semanas exactas desde que Halo desapareció. No supimos de su desaparición hasta una semana después. Durante 3 semanas hicimos todo lo posible por encontrarla y obtener respuestas. No creemos que jamás sepamos qué sucedió. No podremos superar esto como se suele hacer. Este dolor nos seguirá atormentando. Tenemos que intentar aceptar que, muy probablemente, haya fallecido. Queremos agradecer a todos su apoyo y oraciones durante estas 3 semanas”, expresaron en redes sociales.

