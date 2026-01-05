Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

¿Por qué Nikola Jokic y Jamal Murray no juegan esta noche en 76ers vs. Nuggets por la NBA?

Las dos máximas figuras de la franquicia de Denver brillarán por su ausencia en el duelo de la Temporada Regular. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Jamal Murray y Nikola Jokic estarán ausentes
© GETTY IMAGESJamal Murray y Nikola Jokic estarán ausentes

Philadelphia 76ers (5° en la Conferencia Este) recibe esta tarde-noche a Denver Nuggets (4° en la Conferencia Oeste) en el Xfinity Mobile Arena desde las 19:30 hs (CDMX) en una nueva jornada de la Temporada Regular de la NBA 2025-26.

Publicidad

Cuando se dio a conocer el calendario, este se presentaba como uno de los partidos más difíciles para el local por la calidad de los jugadores que componen la franquicia de Colorado. Sin embargo, Denver llega a Philadelphia con importantes bajas, siendo las más resonantes las de Nikola Jokic y Jamal Murray.

Según el reporte de lesiones, el Joker presenta una contusión en el hueso de la rodilla izquierda que lo margina de este encuentro. Mientras tanto, Murray se pierde el partido por un esguince de tobillo, también en la pierna izquierda.

Nikola Jokic y Jamal Murray, jugadores de Denver Nuggets (GETTY IMAGES)

Nikola Jokic y Jamal Murray, jugadores de Denver Nuggets (GETTY IMAGES)

Publicidad

Por si fuera poco, a ello hay que sumarle las bajas de Aaron Gordon y Jonas Valanciunas. Si bien esto es baloncesto y todo puede pasar, con estas ausencias en los Nuggets, los 76ers pasan a ser los claros favoritos para llevarse la victoria.

Todos los lesionados de Denver Nuggets

  • Tamar Bates (cirugía del pie izquierdo)
  • Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo)
  • Aaron Gordon (distensión del tendón de la corva derecho)
  • Tim Hardaway Jr. (gestión de enfermedades)
  • Cameron Johnson (contusión en el hueso de la rodilla derecha)
  • Nikola Jokic (contusión en el hueso de la rodilla izquierda)
  • Jamal Murray (esguince de tobillo izquierdo)
  • Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla derecha)
De Antetokounmpo a Davis: Las 5 estrellas de la NBA con más probabilidades de ser traspasadas

ver también

De Antetokounmpo a Davis: Las 5 estrellas de la NBA con más probabilidades de ser traspasadas

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La estrella que ya no puede jugar más en la NBA según Álvaro Martín
NBA

La estrella que ya no puede jugar más en la NBA según Álvaro Martín

Dónde ver Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks EN VIVO en México por la NBA: horario y alineaciones
Agenda

Dónde ver Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks EN VIVO en México por la NBA: horario y alineaciones

Se acerca el segundo: América va por Emiliano Gómez
América

Se acerca el segundo: América va por Emiliano Gómez

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea
Futbol Internacional

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo