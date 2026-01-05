¿Por qué Nikola Jokic y Jamal Murray no juegan esta noche en 76ers vs. Nuggets por la NBA?

Philadelphia 76ers (5° en la Conferencia Este) recibe esta tarde-noche a Denver Nuggets (4° en la Conferencia Oeste) en el Xfinity Mobile Arena desde las 19:30 hs (CDMX) en una nueva jornada de la Temporada Regular de la NBA 2025-26.

Cuando se dio a conocer el calendario, este se presentaba como uno de los partidos más difíciles para el local por la calidad de los jugadores que componen la franquicia de Colorado. Sin embargo, Denver llega a Philadelphia con importantes bajas, siendo las más resonantes las de Nikola Jokic y Jamal Murray.

Según el reporte de lesiones, el Joker presenta una contusión en el hueso de la rodilla izquierda que lo margina de este encuentro. Mientras tanto, Murray se pierde el partido por un esguince de tobillo, también en la pierna izquierda.

Nikola Jokic y Jamal Murray, jugadores de Denver Nuggets (GETTY IMAGES)

Por si fuera poco, a ello hay que sumarle las bajas de Aaron Gordon y Jonas Valanciunas. Si bien esto es baloncesto y todo puede pasar, con estas ausencias en los Nuggets, los 76ers pasan a ser los claros favoritos para llevarse la victoria.

Todos los lesionados de Denver Nuggets

Tamar Bates (cirugía del pie izquierdo)

Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo)

Aaron Gordon (distensión del tendón de la corva derecho)

Tim Hardaway Jr. (gestión de enfermedades)

Cameron Johnson (contusión en el hueso de la rodilla derecha)

Nikola Jokic (contusión en el hueso de la rodilla izquierda)

(contusión en el hueso de la rodilla izquierda) Jamal Murray (esguince de tobillo izquierdo)

(esguince de tobillo izquierdo) Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla derecha)