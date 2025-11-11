El partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul, disputado el pasado sábado en el Estadio Cuauhtémoc y que terminó 3-2 a favor del equipo universitario, dejó mucha polémica. Más allá del resultado, una de las jugadas que más dio de qué hablar fue la dura acción entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier, portero colombiano de La Máquina Celeste, que terminó con una grave lesión.

Mier sufrió una fractura en la tibia y se perderá lo que resta del año, lo que representa un duro golpe para el plantel dirigido por Nicolás Larcamón, que pierde a una de sus piezas más importantes justo antes de la Liguilla y la Copa Intercontinental. La noticia generó molestia en la directiva celeste, que pidió una sanción ejemplar para el mediocampista panameño.

Desde Cruz Azul consideran que la falta fue temeraria y que Carrasquilla debería ser inhabilitado por el mismo tiempo que esté fuera el arquero colombiano, algo que desató un intenso debate en redes y en la prensa mexicana. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo elemento que podría cambiar por completo la historia.

El video que cambia la versión del choque

En redes sociales comenzó a circular un video inédito del momento exacto del impacto entre ambos futbolistas, y las imágenes parecen contradecir la versión inicial. En la grabación se aprecia que Kevin Mier es quien termina golpeando a Carrasquilla en la disputa por la pelota, lo que descartaría una plancha o una acción intencional del jugador de Pumas.

El nuevo ángulo muestra que Carrasquilla llega primero al balón y que es el propio movimiento del portero el que genera el contacto, provocando la desafortunada lesión. Esto podría jugar a favor del mediocampista panameño, que hasta ahora había sido duramente criticado por la jugada.

