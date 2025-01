El Clausura 2025 de la Liga MX sigue su curso normal y uno de los equipos que quiere llegar lo más lejos posible es Pumas UNAM. Tras la decepción del Apertura 2024, donde quedó afuera en los Cuartos de Final, ahora, el conjunto universitario buscará se lo más competitivo posible.

Para eso, uno de los refuerzos que llegó en esta ventana de transferencias fue el panameño Adalberto Carrasquilla, mediocentro panameño de 26 años, quien juega para la Selección Panameña e incluso fue parte de la nómina que disputó la última Copa América 2024, dejando gratas sensaciones.

El jugador debutó en la Jornada 3 del actual certamen nacional ante Atlas y al siguiente, contra Toluca tuvo su primera titularidad. Los Auriazules logran tener un eje central y se apoyan en el centroamericano. Con él en cancha, Pumas empató los dos compromisos.

Lo curioso en lo personal del mediocampista es lo relatado en Esto en Línea, donde reveló el motivo de su apodo, que es Coco. Así lo comentó el jugador: “Mi madre me puso ese apodo desde muy chico, al igual que a dos de mis hermanos. Pero creo que es porque todos teníamos el nombre largo. De Adalberto, era más fácil Coco”.

Y agregó: “Entonces, ya yo me encargué de que mis amigos del barrio me decían Coco”. “Me encargué que me dijeran dentro del fútbol, Coco. Porque así me facilitaba también la comunicación dentro del campo“, aseveró el futbolista panameño.

¿Cuándo juega Pumas UNAM por la Jornada 5 del Clausura 2025?

De cara al compromiso de la Jornada 5 del Clausura 2025, el equipo comandado por Gustavo Lema jugará el próximo domingo 2 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Será ante Atlético San Luis en condición de visitante y en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

