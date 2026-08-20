Botafogo saltará al campo de juego para dejar atrás el papelón histórico de la semana pasada, y soñar con pasar de fase en la Copa Sudamericana 2026. Los brasileños dependen casi de un milagro para dar vuelta una llave adversa ante Cienciano, que ya venía de eliminar a un argentino. Este jueves por la noche, hay promesa de partidazo.

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En el primer duelo de la serie internacional, la ‘Furia Roja’ venció por ¡6-1! al ‘Fogão’ en la ida de estos octavos de final, poniendo un pie y medio en la próxima fase. Botafogo sufrió en la altura de Perú, se llevó una verdadera paliza y sobre todo regresó a casa con una gruesa desventaja que los pone contra las cuerdas en la revancha.

El juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo HOY jueves 20 de agosto, en el Estadio Nilton Santos de Río de Jaineiro. El compromiso, estipulado para las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora Brasil y Argentina), arrojará al ganador de la serie entre brasileños y peruanos.

Botafogo viene de una derrota histórica [Foto: Getty]

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En este segundo choque de la llave, el ‘Fogão’ necesita ganar por seis goles de diferencia para asegurar la clasificación a la siguiente ronda de la competencia de CONMEBOL. Ahora bien, si gana por cinco goles de diferencia, la serie se irá a penales, donde también se le abre una posibilidad de avanzar si se impone en la tanda decisiva.

De cara a esta revancha de octavos, vale la pena señalar que no corre la regla del ‘gol de visitante’, criterio que desde la edición pasada fue dejado de lado por la organización. Si Botafogo y Cienciano igualan en el resultado global de la serie, se define desde los doce pasos tal lo mencionado (no hay tiempo extra/alargue, directo penales).

En conclusión:

Si Botafogo pierde hoy por cualquier resultado, clasifica Cienciano .

. Si Botafogo empata hoy por cualquier resultado, clasifica Cienciano .

. Si Botafogo gana por 4 goles de ventaja o menos, clasifica Cienciano .

. Si Botafogo gana por 5 goles de ventaja, habrá penales .

. Si Botafogo gana por 6 goles de ventaja o más, clasifica Botafogo.