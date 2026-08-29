Se acabó la disputa entre el club y el futbolista, con una resolución favorable para el conjunto mexicano.

Luego de un litigio que se extendió mucho más de la cuenta y que llegó a durar hasta tres años, llegaron buenas noticias a las oficinas del Club Universidad Nacional. Pumas le ganó la batalla legal a Dani Alves y su victoria quedó confirmada oficialmente tras un fallo oficializado en las últimas horas por las autoridades pertinentes.

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Este sábado, el Tribunal Federal Suizo dejó firme el laudo del TAS y cerró definitivamente el caso que enfrentó a los ‘Universitarios’ y la leyenda del Barcelona. Según informó el abogado Marcelo Bee Sellares, tal organismo rechazó el recurso de anulación de Dani Alves contra el laudo de la otra entidad y le dio la derecha a los Pumas.

Con la confirmación de la resolución favorable a los ‘Felinos’, el cuadro auriazul cobrará 2.25 millones de dólares más un 5% de intereses, que deberá pagar el propio Dani Alves. Ese porcentaje de intereses, tomando el punto de partida, corresponde a aproximadamente unos 400 mil dólares adicionales. Así, se tratará de un importante ingreso.

Dani Alves, obligado a cumplir con los pagos [Foto: Getty]

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La disputa legal entre Pumas y Dani Alves, paso por paso:

Todo comenzó en 2022, cuando Dani Alves se convirtió en refuerzo de Pumas. Allí se firmaron dos contratos: uno era con el jugador por su trabajo, y otro era con una empresa de derechos de imagen por 2.25 millones de dólares. Además, en el vínculo laboral se firmó una cláusula penal de 5 millones de dólares para casos de rescisión anticipada.

A principios del año 2023, tras el arresto del jugador en España por la acusación de agresión sexual, Pumas rescindió unilateralmente el contrato laboral alegando “causa justa”. Sin embargo, la institución no se conformaría solo con ‘quitarse un problema de encima’ socialmente hablando, sino que iría por los perjuicios económicos del caso.

A raíz de aquel inconveniente público, el club acudió a FIFA y reclamó poco más de 6 millones de dólares, por dos conceptos. Primero, reclamaba 5 millones por aquella cláusula penal por la rescisión del contrato laboral. Por otra parte, exigía 1.125 millones, la mitad del contrato de derechos de imagen firmado también al momento de la contratación.

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A mediados del 2024, la FIFA se expidió y su Cámara de Resolución fijó una indemnización de 160 mil dólares más 5% de intereses, muy por debajo de lo que pidió Pumas. Aunque le daba la derecha a los ‘Universitarios’ en el sentido de la ‘causa justa’, consideró que la cláusula penal no aplicaba a lo reclamado y además que era exagerada.

De ese modo, Pumas apeló aquel fallo al TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, que terminó siendo la entidad decisiva para que los ‘Felinos’ acabaran ganando el caso a Dani Alves. Aunque la institución envió la apelación formal apenas recibió la notificación de FIFA, el ente se demoró más de un año en estudiar todas las pruebas y papeles del litigio.

Más hacia fines del 2025, el TAS resolvió elevar la indemnización a 2.25 millones más 5% de intereses, confirmando que la cláusula penal aplicaba aunque 5 millones era desproporcionado. Al mismo tiempo, rechazó el cobro de los derechos de imagen, al indicar que el mismo no había sido rescindido así como sí ocurrió con el vínculo laboral.

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Un mes después de esa notificación que lo forzaba al pago, Dani Alves presentó un recurso de anulación ante el Tribunal Federal Suizo, en contra del laudo del TAS. Allí le pedía al organismo revisar “cuestiones de fondo y valoración de prueba”, una tarea que excede a la limitada función del ente, que solo controla si se violaron ciertas garantías jurídicas.

Finalmente, en agosto 2026, el TFS rechazó el curso del futbolista y cerró definitivamente la disputa legal. En su resolución, aseguró que Dani Alves no demostró razones concretas ni válidas para anular el fallo del TAS. Por ese motivo, el ex defensa deberá cumplir con las autoridades y realizar la millonaria erogación que corresponde a Pumas UNAM.

🇨🇭 TRIBUNAL FEDERAL SUIZO: DANI ALVES PIERDE ANTE PUMAS 🇲🇽



En la sentencia 4A_490/2025, el Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso de anulación de Dani Alves contra el laudo del TAS.



Alves pretendía revisar cuestiones de fondo y valoración de prueba, lo que excede el limitado… pic.twitter.com/cbs3HEBJua — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) August 29, 2026