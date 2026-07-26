El referente de los 'Universitarios' fue tentado desde su país, pero mantiene otras prioridades deportivas.

El subcampeonato en el torneo pasado, más allá del evidente dolor que sufrió toda la institución por quedar a las puertas de la gloria, tuvo también su lado ‘positivo’. Toda la plantilla de Pumas UNAM se revalorizó, permitió tener una mayor vidriera internacional y, en ciertos casos, negociar con más margen cualquier precio de salida.

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Uno de los futbolistas que mayor costo de mercado recuperó en la campaña del primer semestre fue Nathan Silva, quien acumuló pretendientes en este mercado de verano. El zaguero central de los ‘Universitarios’ recibió bastantes sondeos para intentar sacarlo de CU, pero aquellos interesados no han tenido éxito en contratarlo.

El último de los equipos que puso sus ojos en el defensa de Pumas UNAM ha sido uno de los recientes campeones de Copa Libertadores. Botafogo le presentó un ofrecimiento al central brasileño para ficharlo de cara al segundo semestre. El conjunto de Río de Janeiro le brindaba la chance de volver a su país natal con un sueldo exorbitante.

Pumas retiene a Nathan Silva por otro mercado [Foto: Getty]

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No obstante, así como lo informó este domingo Radio Itatiaia, la red radial más grande de Brasil, el futbolista rechazó la propuesta y aseguró que se quedará en Pumas. Botafogo estaba dispuesto a negociar un traspaso también con la directiva auriazul ya que necesita un defensa urgente, pero el propio jugador cortó de raíz la chance.

Según lo reportado por la fuente en cuestión, que consultó con el entorno de Nathan Silva, el defensa descartó la opción por motivos estricamente deportivos. El brasileño es actualmente uno de los referentes de la plantilla de Pumas UNAM y no quiere irse hasta salir campeón con el equipo que apostó mucho por él tiempo atrás.

Tras la final perdida ante Cruz Azul en CU del cierre de campeonato pasado, Nathan Silva siente responsabilidad por no haber podido darle ese título a la afición. Ahora, el zaguero tiene sed de revancha y espera poder levantar el trofeo en el Apertura 2026 y coronar con el proyecto de Esteban Solari, donde buscará dar su mejor versión.

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Con la estadía confirmada de Nathan Silva, el marcador que sí podría emigrar es Ruben Duarte, que tiene varias propuestas del futbol español para retornar su país natal. Eso sí, primero tendrán que llegar a un acuerdo con Pumas UNAM, que no regalará su patrimonio e intentará sacar el mayor rédito económico por cualquiera de sus jugadores.

Botafogo evalúa un curioso “Plan B” para Nathan Silva:

Luego de la negativa del defensor de Pumas UNAM, el equipo del Brasileirao avanza por Chancel Mbemba, que representó a la República Democrática del Congo en el Mundial. Aunque hubiesen preferido contratar al futbolista de los ‘Felinos’, no les quedará opción que ir a por otro jugador y el congoleño aparece como la principal alternativa.