La Selección Mexicana daría la sorpresa en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que no arribará en su mejor nivel.

La Selección Mexicana cayó ante Colombia en uno de los últimos amistosos previo al Mundial de Qatar 2022 y los ánimos no son los mejores, tanto en el plantel como en el cuerpo técnico y en la afición. Es una realidad que el elenco nacional no llegará en buena forma al torneo, por lo que la única opción que hay en estos momentos es apoyar a Gerardo Martino y a los jugadores para que den lo mejor de sí en tierras asiáticas.

Las crueles críticas contra el Tri no cesan y muchos vaticinan un fracaso histórico en esta cita mundialista. Sin embargo, las predicciones están del lado del equipo del Tata... Ya vimos los resultados del estudio matemático de Joachim Klement, quien no suele errar en sus pronósticos. Ahora llegó el turno del Brujo Mayor, quien predijo algo muy similar a lo del estratega financiero y empieza a ilusionar al pueblo azteca. ¡Habrá quinto partido!

En plática con ESPN, el señor Antonio Vázquez aseguró que México sufrirá en fase de grupos, pero terminará pasando a Octavos de Final y hasta peleará por meterse en Semifinales. "Me atrevería a decir que va (contra Polonia) a ser un empate ese primer partido. Es bueno para México; no pierde, es un empate, y a seguir adelante. Va a salir sacrificado México ante Argentina. No gana. Gana Argentina", reveló en cuanto a las primeras dos presentaciones.

El Tri llegará con la soga al cuello al último duelo contra Arabia Saudita, pero allí llegará lo bueno. "Están muy buenas las cartas, ¿eh? Sí hay posibilidades de que llegue México al quinto partido; no sé si al sexto, pero al quinto sí llega. Sí llega; las dos cartas son positivas. El rey de los bastos significa triunfo y la otra es alegría, felicidad porque ya ganamos, porque ya gritamos: ‘¡viva México, bravo, y viva México!", admitió el Brujo Mayor.

Cabe recordar que Joachim Klement en su predicción apuntó que México derrotaría a Francia en los Octavos de Final, pero le tocaría caer ante Inglaterra en los Cuartos de Final. Aquí el Brujo Mayor no dio detalles sobre el rival en el cuarto y quinto partido, pero su pronóstico es exactamente igual en cuanto a la posición final que tendría el conjunto nacional en Qatar 2022.