Este sábado lamentablemente el marcador no le alcanzó a Rayados para clasificar a la Gran Final, por lo que fue Toluca quien pasó y eliminaron a Monterrey. Algunas de las críticas que se hicieron fueron al planteamiento de Dómenec Torrent y es que el estratega decidió salir con una línea de cinco con la intención de defender la ventaja.

Publicidad

Publicidad

Tomando en cuenta que eran los Diablos Rojos y en su casa, iban a estar en busca del gol y así fue, puesto que en poco tiempo lograron conseguir tres anotaciones que le permitieron casi sellar el encuentro y aunque la escuadra regiomontana se levantó a hacer un par de anotaciones no les alcanzó por el lugar que tenía Toluca como líder general.

Es por ello que al término del partido se dio a conocer que tras las palabras que expuso el estratega en la conferencia de prensa donde mencionó sus vacaciones y lo volvió a comparar con la manera de jugar en Europa, todo hacía pensar que no le importaba el equipo, más cuando corrió el rumor de que había presentado su renuncia.

¿Se despidió Torrent?

Inmediatamente algunos medios de Monterrey afirmaron que el estratega se iría porque ya se había despedido de los jugadores y que el día de hoy estaría saliendo rumbo a Girona a compartir con su familia, pero al parecer todo esto fue un malentendido y es que Willie González de RG La Deportiva dio a conocer la verdadera razón.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la fuente Torrent les comentó a los jugadores que la directiva los contactaría para ver lo que pasaría el siguiente torneo. Y es que el técnico desconocía que al día siguiente tenían que ir a El Barrial a revisiones corporales, por ello no se los mencionó, por ello interpretaron que se despedía. Esta versión también la confirmó Ricardo Chávez, por eso la mala información.

Tweet placeholder

En síntesis

ver también Domènec Torrent sorprendió al vestidor de Rayados al revelar su futuro tras caer ante Toluca

Rayados fue eliminado de Semifinales por Toluca debido al criterio de líder general tras un empate en el global.

fue eliminado de Semifinales por debido al criterio de tras un en el global. El DT de Rayados , Domenec Torrent , fue criticado por usar una línea de cinco buscando defender la ventaja del partido de Ida.

, , fue criticado por usar una buscando defender la ventaja del partido de Ida. El rumor de la renuncia de Domenec Torrent fue un malentendido de los jugadores, según Willie González de RG La Deportiva.

Publicidad