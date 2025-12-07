Domènec Torrent no cumplió con ninguno de los objetivos que se trazó Rayados a comienzos de la temporada. Tras la salida de Martín Demichelis, la directiva esperaba que el entrenador español pudiera darle un salto de calidad al equipo y recuperarlo desde lo futbolístico. Sin embargo, el rendimiento nunca fue el esperado y los resultados terminaron por exponer una campaña para el olvido.

Publicidad

Publicidad

Rayados quedó eliminado de todas las competencias que disputó este año y la ilusión de pelear por el título se apagó este sábado por la noche. Los regios fueron superados por Toluca en el Nemesio Díez y se despidieron del Apertura 2025, dejando una enorme frustración en un plantel que nunca logró consolidarse bajo el mando del europeo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Torrent fue consultado directamente por su continuidad en el club. El entrenador evitó profundizar sobre el tema y no dio mayores precisiones. “Me han preguntado qué pasaría con mi futuro, no lo sé y tampoco sé lo de Sergio Ramos”, señaló, dejando abierta la incertidumbre sobre lo que podría suceder en los próximos días.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pese a esas declaraciones, comenzaron a surgir reportes que apuntan a que el destino del estratega ya estaría definido. Desde RG La Deportiva, el periodista Willie González aseguró que el propio Torrent ya habría dado un mensaje interno que marcaría su salida del club.

Las palabras de Torrent a sus jugadores

Según el reporte difundido, el entrenador se reunió con el plantel en Toluca tras la eliminación y les comunicó su decisión. “Torrent se despidió de los jugadores en Toluca, les hizo saber que no seguirá con el Monterrey, esto no se lo ha comentado a la directiva”, informó González.

ver también Toluca provoca a Rayados con un mensaje directo para Sergio Ramos tras la eliminación

Publicidad

Publicidad

En síntesis