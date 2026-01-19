Rayados de Monterrey sufrió un golpe fuerte en pleno mercado de fichajes tras confirmarse la salida de Germán Berterame. El delantero argentino naturalizado mexicano continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS, dejando un vacío importante en el ataque del conjunto regiomontano.

Según informó el periodista Willie González, la transferencia se cerró en una cifra cercana a los 15 millones de dólares. De ese monto, Rayados recibirá el 65% del pase, mientras que el 35% restante quedará en manos del Atlético de Madrid, club que aún conservaba un porcentaje de los derechos del futbolista.

Con la baja ya confirmada, la directiva albiazul comenzó a analizar alternativas para cubrir una salida que consideran sensible. De acuerdo con el propio González, en RG La Deportiva volvió a tomar fuerza la posibilidad de ir por delanteros que ya estaban en carpeta y que militan en la MLS.

Uno de los nombres que aparece es el del brasileño Rafael Navarro, actualmente en Colorado Rapids. El atacante de 25 años disputó 31 partidos en su últimaafael Navarro 🇧🇷 (25 años) en su última temporada: 31 partidos jugados, 12 goles y 7 asistencias. Su valor de mercado ronda los 5 millones de euros, según Transfermarkt.

El otro candidato es Petar Musa, delantero croata de FC Dallas. Con 27 años, viene de una temporada muy productiva en la que jugó 32 encuentros, marcó 19 goles y dio 6 asistencias. Su cotización estaría cercana a los 7 millones de euros, de acuerdo al mismo sitio especializado.

Otra opción: no fichar a nadie

Más allá de los nombres que suenan, en Rayados también se analiza la posibilidad de no sumar refuerzos en ataque. En ese escenario, el cuerpo técnico apostaría por el plantel actual, con Anthony Martial como principal referencia ofensiva, Roberto de la Rosa como primera alternativa y Joaquín Moxica ocupando el rol de tercer delantero.

