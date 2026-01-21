Rayados de Monterrey sufrió un golpe muy importante en pleno Clausura 2026. Germán Berterame, uno de los jugadores más determinantes de la plantilla, no seguirá en la institución mexicana y seguirá su carrera en el Inter Miami de la MLS.

El conjunto estadounidense hizo un esfuerzo económico fuerte y desembolsará 15 millones de dólares por el delantero argentino nacionalizado mexicano, quien tendrá la oportunidad de compartir equipo con grandes figuras, pero especialmente con Lionel Messi.

La salida de Berterame representa un impacto considerable para la directiva regiomontana, ya que el atacante venía atravesando un gran momento futbolístico. Por ese motivo, la búsqueda de un reemplazante ya está en marcha y el club se mueve con rapidez en el actual mercado de pases.

Tras sonar varios nombres en las últimas semanas, el periodista Pello Maldonado informó que Rayados inició negociaciones por Alan Pulido, delantero de Chivas. El atacante no entra en los planes de Gabriel Milito y ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al equipo que dirige Domènec Torrent.

Por ahora, el principal problema pasa por el aspecto económico. Las partes todavía deben acercar posiciones en lo salarial para que la operación pueda avanzar y concretarse. El jugador no juega en su club pero su salario por ahora traba su salida.

¿Cuánto cuesta Alan Pulido?

En cuanto a su valor de mercado, Pulido de 34 años y con contrato vigente en el Rebaño Sagrado, está tasado en 800 mil euros, según el sitio especializado Transfermarkt. De momento, no trascendieron cifras oficiales sobre cuánto estaría dispuesto a pagar Rayados para quedarse con su ficha.

