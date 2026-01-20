Es tendencia:
Mientras Lionel Messi gana 12 millones, el salario que podría ganar Germán Berterame en Inter Miami

El delantero argentino nacionalizado mexicano dejará Rayados de Monterrey para jugar con Lionel Messi y este podría ser su salario por temporada.

Por Ramiro Canessa

Germán Berterame jugará con Lionel Messi en la MLS.
© Imagen generada con Gemini.Germán Berterame jugará con Lionel Messi en la MLS.

Rayados de Monterrey recibió un duro golpe al iniciar el 2026. El equipo dirigido por Domenec Torrent pierde a uno de sus jugadores más importantes en plena temporada y deberá buscar cómo reinventarse para mantener la competitividad en el certamen.

Se confirmó que Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano y con aspiraciones de jugar el Mundial 2026, dejará el club regio durante este mercado de pases. Todo está acordado para que se sume al Inter Miami, equipo donde también juega Lionel Messi, a cambio de 15 millones de dólares.

Aunque es una cifra muy importante, Torrent sabe que pierde a su principal goleador para el Clausura 2026 y que eso tendrá un impacto directo en el rendimiento del equipo.

Según datos de Salary Sports, el salario de Berterame supera 1,2 millones de dólares por temporada, por lo que los estadounidenses probablemente le paguen una cifra similar o algo mayor, aunque todavía muy lejos de los 12 millones anuales que percibe Lionel Messi.

Cómo se distribuirá el dinero del pase de Berterame

La información que circuló en las últimas horas indica que el 70% del dinero que Inter Miami pagará por Berterame irá para Rayados, mientras que el 30% restante corresponde al Atlético Madrid, que participa como socio en la transferencia del futbolista.

Las dos opciones que tiene Rayados de Monterrey para reemplazar a Germán Berterame

Las dos opciones que tiene Rayados de Monterrey para reemplazar a Germán Berterame

El club ahora deberá planificar cómo cubrir la baja de su goleador y evaluar si buscará un reemplazo en el mercado o apostará por los jugadores que ya tiene en plantilla. El mercado todavía tiene tiempo y seguramente aparezcan algunas opciones.

En síntesis

  • Germán Berterame será nuevo jugador del Inter Miami por 15 millones de dólares.
  • Rayados recibirá el 70% del dinero y Atlético Madrid el 30% restante.
  • El salario anual del delantero supera los 1,2 millones de dólares según Salary Sports.
