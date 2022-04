Marcelo Flores quiere ganarse un lugar dentro de la Selección Mexicana, pero hay algunos que no le ven nivel.

¡Lo destrozó! El exjugador de Selección Mexicana que pide no llevar al Mundial a Marcelo Flores

Una de las grandes incógnitas de cara a los próximos meses es si Marcelo Flores jugará con la Selección Mexicana el Mundial de Qatar 2022. Por el momento, el jugador no ha tomado una decisión sobre a qué conjunto quiere representar a lo largo de su carrera (puede escoger a Canadá e Inglaterra también); además de que Gerardo Martino no está del todo convencido con tenerlo en cuenta en el presente.

Mientras los rumores sobre su posible ausencia en el torneo más importante del planeta y su decantación hacia el país donde nació crecen, un importante analista de futbol mexicano sorprendió al asegurar que el mediapunta de 18 años no tiene nivel para vestir los colores del Tri. Se trata de Roberto Gómez Junco, quien jugó para el conjunto nacional en la década de 1980 y hoy en día ofrece su opinión en ESPN.

"No tiene nivel de Selección Mexicana, menos de Canadá, porque Canadá ahorita es más selección que la mexicana, hay que acordarnos de lo que pasó en las Eliminatorias. Para la forma en la que Canadá juega, le veo menos cabida a Flores en estos momentos en esa selección. Ahora, si se lo lleva porque ahí si no importa los 26 lugares, pensando en futuro, lo harán los canadienses", admitió con contundencia.

Más adelante señaló: "Yo prefiero el respeto a la selección, llevando siempre a los mejores, tienen que ir los 26 mejores. No puedes regalar ningún puesto, aunque sea nomás para ir a la tribuna en el Mundial. Muchos no lo han hecho, mal hecho, mal hecho". Está claro: Gómez Junco no quiere a Marcelo Flores en la Selección Mexicana, ya que para ello debería demostrar su talento en el Arsenal de la Premier League y posteriormente en el Tri.

El posible conflicto entre Gerardo Martino y Marcelo Flores

Las últimas declaraciones de Marcelo Flores no cayeron nada bien en el seno de la Selección Mexicana, por lo que podrían ser un condicionante para dejarlo afuera de la consideración para el Mundial de Qatar 2022. La dirección de selecciones nacionales intentará interceder para una conciliación entre las partes, ya que México no puede darse el lujo de dejar ir a un jugador con tanto potencial (podría tentarse con ir a Qatar con Canadá).