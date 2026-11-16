México perdió por 3-2 con Jamaica en Kingston y este martes juega la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

México recibe este martes a Jamaica en el Gigante de Acero por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Después de la derrota sufrida en Kingston por 3-2, el Tri tiene la necesidad de revertir el resultado para clasificarse al Final Four.

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Pero para lograr un triunfo el equipo de Rafa Márquez deberá mejorar considerablemente. En la previa al partido en Monterrey, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su pronóstico de lo que sucederá en el encuentro.

¿Cómo le irá a México según la IA?

De acuerdo a la IA, México logrará ganar 2-0 en el Gigante de Acero con goles de Julián Quiñones y César Montes. Ambas anotaciones llegarían en la segunda mitad, según la descripción de lo que ocurrirá en el desarrollo del partido según el pronóstico de ‘Gemini’.

“El partido en el Gigante de Acero comenzará con una Selección Mexicana asumiendo el control total de la posesión, impulsada por la urgencia de revertir el 3-2 sufrido en Kingston. Jamaica planteará un bloque bajo muy físico y ordenado, cediendo la iniciativa para defender su ventaja y apostando exclusivamente a transiciones rápidas que expongan los espacios en la defensa mexicana”, indicó ‘Gemini’.

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Gilberto Mora, la joya de México (Imago7)

“El primer tiempo será tenso y de mucho roce. México generará llegadas pero se topará con la muralla caribeña y la propia presión de Rafael Márquez, quien llega a este duelo sin conocer la victoria en sus primeros cinco partidos al mando del equipo. Para la segunda mitad, el desgaste físico de los visitantes y el ajuste táctico del Tri abriendo la cancha terminarán por quebrar el cerrojo jamaiquino“, concluyó la IA en su análisis del juego.

En caso de cumplirse con la predicción, la Selección Mexicana clasificaría al Final Four de la Concacaf Nations League así como lo ha hecho en las ediciones anteriores. El Tri nunca quedó eliminado en los cuartos de final y Rafa Márquez busca evitar dicha decepción.

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En síntesis