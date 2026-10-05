México ya tiene rival para la Concacaf Nations League

Este lunes se confirmó a la selección que se enfrentará a México por el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League.

La Selección Mexicana está a punto de terminar la Fecha FIFA de septiembre-octubre pero ya tiene rival para noviembre. Y es que estaba por definirse el país al que se mediría en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y fue así que para el duelo tan esperado en Monterrey ya se sabe quién será el otro invitado.

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¿Quién es el rival de México?

De acuerdo con la clasificación, pese a los resultados del equipo nacional, se mantienen en primer lugar del Ranking de Concacaf, por lo que ahora se medirán con el segundo peor lugar que es Jamaica. De esta manera se disputarán un par de duelos, es decir, de ida y vuelta, para conocer al que clasifica a la siguiente ronda.

¿Cuándo y dónde se juega?

El México vs Jamaica se llevará a cabo en la Fecha FIFA de noviembre, aunque no se han confirmado las fechas en específico, los dos duelos tienen que llevarse a cabo del 9 al 17 de noviembre. El equipo que logre vencer conseguirá su boleto al Final Four de la Nations League, en la espera de que sea el Tricolor el conjunto que lo logre.

El cuadro de Rafael Márquez tendrá su primer enfrentamiento oficial; de acuerdo con la información el duelo de ida se jugará en Kingston siendo local la escuadra jamaiquina, mientras que la vuelta será en el Estadio BBVA en Monterrey. De esta forma, el equipo tendrá poco más de un mes para poder prepararse para este encuentro.

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Los partidos de Cuartos de Final de la Nations League

Estados Unidos vs Haití

Canadá vs Guatemala

México vs Jamaica

Panamá vs Curazao

En síntesis